Всегда на высоте — как летчица Капанина повышает престиж российской авиации в мире

Повелительница неба Светлана Капанина — самая титулованная женщина-пилот в мире. У россиянки более 70 различных медалей и наград, из которых 39 — золотых. Приемы высшего пилотажа ей известны не хуже, чем коллегам-мужчинам. Как патриот, Светлана надеется, что российская авиация станет самой лучшей в мире.

За рубежом Капанину называют «русской Валькирией», «сибирским ангелом» и «королевой небес». Она семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу, а в 2003 году Светлана попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая титулованная летчица за всю историю мировой спортивной авиации. В 1995 году на чемпионате мира в ЮАР она оказалась единственной женщиной-пилотом, что не помешало ей занять второе место.

Сколько на счету Капаниной медалей и титулов, не знает даже сама летчица, но все они, безусловно, заслуженные. Исполнение фигур высшего пилотажа Светланой — невероятное зрелище, от которого захватывает дух.

«Если брать только международные, то там более 70 [медалей]. 39 золотых — только чемпионата мира. А все остальное — нет, как-то не удалось сосчитать», — поделилась однажды россиянка.

Почти всю жизнь Светлана провела в небе. За ее выступлениями и тренировками следят не только родные и близкие, но и коллеги — пилоты знаменитых «Стрижей» и «Русских витязей». Светлана часто попадает в одну и ту же курьезную ситуацию: сначала зрители знакомятся с фигурами пилотажа Капаниной, а потом с удивлением обнаруживают, что за штурвалом сидела девушка.

Капанина — настоящий патриот, а потому считает своим долгом повышать престиж российской авиации в мире. Отечественные самолеты она неизменно предпочитает иностранным, с удовольствием защищает честь Родины на международных соревнованиях и отказывается от многочисленных предложений западных спонсоров перебраться за границу.