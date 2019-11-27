Им главное сказать, а не сделать — эксперт о домыслах и санкциях Госдепа США

Соединенным Штатам следовало бы помолчать, говоря о действиях иностранной ЧВК. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, комментируя призыв США ввести ограничительные меры против «группы Вагнера».

Болтология США

Помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер во вторник, 26 ноября, заявил, что «военное вмешательство России» угрожает безопасности и стабильности в Ливии. Об этом говорится на официальном сайте Госдепа.

«Соединенные Штаты привержены [обеспечению] спокойного и процветающего будущего для жителей Ливии. Чтобы оно стало реальным, нам необходимы настоящие обязательства со стороны внешних действующих лиц, чтобы прекратить разжигание насилия», — сказал Шенкер на брифинге для журналистов.

Под российским военным вмешательством Шенкер подразумевает борющихся с терроризмом бойцов «группы Вагнера», которые по сообщениям ангажированных СМИ, впрочем, бездоказательных, находятся на местах и помогают контртеррористической операции Ливийской национальной армии (ЛНА).

При этом Шенкер расплывчато призвал мировое сообщество ввести санкции против «группы Вагнера». Правда, не совсем понятно, против кого конкретно.

Против кого санкции?

Как отметил Дмитрий Родионов, «госдеповская гора в очередной раз родила мышь». Эксперту абсолютно непонятно, против кого США собираются вводить санкции.

«Никакой ЧВК «Вагнера» не существует — это собирательное наименование боевых групп, состоящих из россиян, не являющихся военнослужащими МО. В российском законодательстве нет понятия ЧВК, так что рассматривать даже какую-то конкретную группу в таком качестве юридически нельзя, тем более, вводить против нее санкции», — пояснил Дмитрий Родионов.

Военный эксперт заметил, что, конечно же, можно вводить санкции против отдельных людей. В Сирии, Ливии и других странах есть россияне, которых можно идентифицировать. «И что?» — задается резонным вопросом Дмитрий Родионов.

«Вот, допустим, воюет такой Вася Пупкин — за идею, за деньги — неважно. Семья его живет в каком-нибудь Урюпинске, сам он если ездит за границу, то, как говорится в известном анекдоте, на танке — в ту же Сирию или Ливию. Разумеется, никаких зарубежных счетов у него нет. Ну, вводите санкции против Васи, вперед. Тут, главное, сказать, а не сделать, в очередной раз обвинить Россию в дестабилизации руками каких-то ЧВК. Но тут США следовало бы язычок то прикусить», — добавил Дмитрий Родионов.

Другой вопрос, заметил эксперт, что «под этим соусом» США могут предъявить спонсирование ЧВК любому российскому предпринимателю, близкому к власти и ввести за это персональные санкции. Впрочем, для этого не обязательно и в поддержке ЧВК его обвинять. Достаточно и вполне расплывчатого определения «злонамеренная деятельность».