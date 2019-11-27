Кремль не исключил возможность отдельной встречи Путина и Зеленского в Париже

Москва, 27 ноября. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что все идет к организации отдельной встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

В Париже 9 декабря состоится саммит «нормандской четверки».

«Я думаю, что к этому идет, чтобы провести отдельную встречу», — цитирует слова Юрия Ушакова РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, тема российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики стала ключевой в состоявшейся беседе. Как сообщала пресс-служба российского президента, Путин и Зеленский договорились продолжать контакты на различных уровнях.

Напомним, саммит в «нормандском формате» лидеров четырех стран — РФ, Украины, Франции и Германии, — назначен на 9 декабря и пройдет в Париже.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР.