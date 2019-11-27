«Королева России — 2019» обложила матом журналиста за разоблачительный сюжет

Москва, 27 ноября. Модель, радиоведущая и обладательница титула «Королева России — 2019» Элина Воронцова резко отреагировала на разоблачительный сюжет о «разводе» мужчин на деньги, обозвав журналиста «петушарой» и угрожая отрезать ему язык.

Попавшая в скандал девушка оказалась заложницей собственных слов. В одной из программ модель лично раскрыла женские секреты, с помощью которых можно эффективно раскручивать мужчин на деньги и благополучно жить за их счет.

Журналист телеканала «Москва 24» решил «пролить свет» девушке на ее образ жизни и раскритиковал такой способ существования. Это привело миловидную модель в ярость.

Она позвонила представителю СМИ и высказала ему все претензии, точнее, попросту обложила матом. За 1 минуту и 49 секунд «беседы» «Королева России» использовала 22 бранных слова. Кроме того, девушка угрожала расправой.

«Ты, петушара, решил записать меня в бывшие модели… Когда человек прет против меня и обливает такой грязью… ему потом язык просто могут отрезать. Ты компенсацию за все это… будешь выплачивать до конца всей своей жизни, я тебе отвечаю», — решительно заявила Воронцова.

К несчастью модели, разговор был записан. Журналист не только поделился любопытным аудиофайлом с Telegram-каналом Mash, но и написал заявление в полицию. Сама «королева» на обнародование разговора пока не отреагировала.

Последний пост в Instagram девушки сделан 4 дня назад. Он посвящен победе во «всероссийском конкурсе красоты и грации». В нем модель говорит, что посвящает победу своему любимому, ради которого «хочется жить и радовать своей красотой и достижениями», а также сообщает об одном из призов — ювелирной короне с драгоценными камнями.

Несмотря на молчание девушки после скандала с журналистом, пользователи Сети не дремлют. Так, например, под постом уже можно увидеть язвительный комментарий, относящийся к истории со звонком.

«Работаю в химической лаборатории. Элиночка, вам нужно что-нибудь из реактивов? Мало ли там журналиста ледяной уксусной протереть», — предложил пользователь tarkankusiaka.

Впрочем, от предложения девушка отказываться не стала и написала, что «это не помешает».