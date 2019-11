«Королева России — 2019» обложила матом журналиста за разоблачительный сюжет

Друзья, хочу поделиться с Вами своей радостью и счастьем! Я стала победительницей всероссийского конкурса красоты и грации «Королева России 2019» Свою победу я посвящаю любимому мужчине, ради которого хочется жить и радовать своей красотой и достижениями Конкурс прошел 21 ноября в роскошном концертом зале "Вегас Сити Холл Меня наградили ювелирной короной с драгоценными камнями, а также ценными призами от партнеров и спонсоров конкурса. @queenrussia_ru #королевароссии2019 #королевароссии #конкурскрасоты2019 #конкурскрасоты

