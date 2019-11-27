Германия не поддержала США в вопросе «максимального давления» на Иран

Берлин, 27 ноября. Германия выступила против политики «максимального давления» США на Иран, заявил представитель немецкого министерства иностранных дел Райнер Бройль.

«Мы не разделяем политики «максимального давления» США в отношении Ирана», — сказал немецкий дипломат.

Бройль добавил, что Берлин продолжает работать над сохранением СВПД и возвращением Тегерана к исполнению своих обязательств. Он также подтвердил, что заседание совместной комиссии по иранской ядерной программе на уровне политдиректоров состоится 6 декабря в Вене.

В мае прошлого года США объявили об одностороннем выходе из сделки по иранской ядерной программе и восстановлении жестких санкций в отношении Тегерана, напомнил «Царьград». Позже Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, подписанного в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном.

В начале ноября Иран в очередной раз отказался выполнять обязательства по ядерной сделке и начал использовать центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как соглашение предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.