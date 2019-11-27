Экс-депутат Рады назвал оскорблением подаренный Зеленскому в Эстонии велосипед

Киев, 27 ноября. Эстонский лидер Керсти Кальюлайд напомнила своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, благодаря какому транспортному средству он стал президентом Украины. Об этом в эфире YouTube-канала «НАШ» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По словам украинского политика, единственное, что запомнилось из информационной повестки после поездки Зеленского в Таллин, — это история с подаренным велосипедом. Мураев не исключил, что это был тонкий «троллинг».

«Я думаю, что это троллинг. Наши «новые лица» и их дети налетали уже на самолетах, наверное, в сумму, равную долгу крупных городов, в том числе и за газ, и по зарплатам. Думаю, что весь мир тоже понимает, что Украина — одна из самых нищих стран в Европе», — объяснил экс-депутат Рады.

По мнению Мураева, эстонский президент напомнила Зеленскому, что благодаря велосипеду он стал президентом страны.

«Я считаю, это троллинг и оскорбление. Это сарказм и очень показательная штука для всех украинцев», — выразил уверенность он.

Кроме того, Мураев отметил, что сегодня украинское правительство вызывает болезненные ощущения из-за абсолютной неподготовленности, поскольку экономика страны катится в никуда стремительными темпами.

Напомним, накануне Зеленский посетил Таллин с официальным визитом. Кальюлайд во время встречи презентовала украинскому коллеге необычный подарок — велосипед. Выбор президента прибалтийской республики многих заинтриговал, особенно украинцев. Они вспомнили о том, что главный герой Зеленского в комедийном сериале «Слуга народа» Василий Голобородько, президент Украины, ездил на работу на велосипеде. По мнению соотечественников Зеленского, Кальюлайд таким образом посмеялась над украинским коллегой.