Авгиева Олимпиада. Роман Носиков о том, как обустроить МОК через Воронеж

По Рунету, по СМИ, по головам и душам снова с наслаждением катается грязный скандальный клубок: комиссия ВАДА рекомендовала отстранить российскую олимпийскую команду.

Причина — невыполнение РУСАДА требований ВАДА по передаче базы данных по пробам российских спортсменов. ВАДА считает, что база подверглась искажению и манипуляциям, заявив, что московские данные «не являются ни полными, ни полностью достоверными».

Новость эта упала на россиян как снег на голову — никогда такого не было, и вот опять. А никакой неожиданности не должно было быть. Всего этого следовало ожидать аж по двум причинам.

Первая причина в том, что на прошлых Играх российские спортсмены несмотря на беспрецедентное давление прекрасно выступили и достойно во всех отношениях представили и Россию, и российский спорт, и нас с вами, несмотря на все интриги и козни.

Они делали это явно, как в случае с ребятами из хоккейной сборной, когда никто не мог их остановить, или тайно, как в сборная по фигурному катанию.

Такое надругательство над планами международной спортивной бюрократии по показательному унижению российских спортсменов, безусловно, должно было повлечь за собой возмездие. Мы обязаны были его ожидать. Не ожидать этого было бы не просто глупо, а очень глупо.

Но дело в том, что международная бюрократия — не волк в лесу, который прямо может заявить, что ягненок «виноват уж тем, что хочется мне кушать». Человеку в костюме для всего нужен повод. И здесь мы переходим ко второй причине, по которой мы должны были ждать неприятностей именно в этой сфере.

Дело в том, что еще в декабре 2018 года нынешний генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус пытался устроить публичный скандал и с этой целью опубликовал открытое обращение к президенту, в котором, в частности, говорилось:

«Я, как Генеральный директор РУСАДА, как гражданин России, выражаю беспокойство не столько о вероятной утрате статуса соответствия РУСАДА, сколько о последствиях несоблюдения условий возвращения статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, когда наши спортсмены будут отстранены от участия во всех международных соревнованиях, когда мы лишимся права проводить на территории России соревнования международного уровня, когда мы лишимся права участия в управлении международными спортивными организациями (в т.ч по исконно нашим видам спорта). В течение трех месяцев мы так и не смогли передать данные по пробам, которые хранятся в Московской лаборатории, собственником которой в том числе являются МОК, международные спортивные федерации. На базе данных Московской лаборатории идут непрерывные спекуляции, мешающие нашему спорту».

Были ли какая-то реакция со стороны властей, и прежде всего наших спортивных чиновников? Проверил ли кто-то слова Юрия Александровича? Обратил ли кто-то на них вообще какое-то внимание, кроме шести тысяч зрителей, просмотревших ролик с обращением на YouTube?

Но в любом случае: и в том, если реакция на слова Гануса была, и в том, если ее не было, и в том, если комитет ВАДА клевещет и возводит напраслину, и в том случае, если он совершенно прав и база фальшивая, — в любом из этих случаев можно с печалью констатировать одно: российские спортивные чиновники не воспользовались тем шансом, который был им предоставлен нашими спортсменами, и не выполнили свою работу.

И этот «кейс» как нельзя лучше высвечивает две весьма острые проблемы наших с вами государства и общества.

Первая заключается в том, что самые блистательные наши победы на внешних рубежах могут быть в любой момент успешно спущены в унитаз внутренним бардаком, состоящим из дураков, воров, карьеристов, номенклатуры, предателей и вредителей.

Вежливые люди могут потрясти мир, показав свою невероятную эффективность и в Крыму, и в Сирии. МИД может виртуозно отстаивать позиции России по Донбассу и по Дамаску. Наши фигуристки могут прыгать четверные прыжки, российские хоккеисты — побеждать и петь гимн России в окружении людей, которые ждут не дождутся их промашки.

Но кто наведет порядок в присоединенном Крыму? Кто выведет оттуда украинское вышиваночное ворье и не пустит к власти наше — косовороточное? Ведь воруют так, что треск стоит. Рожи трещат — с такой скоростью их наедают.

Ученые могут создать вакцину от эболы. А кто был обязан ее зарегистрировать в ВОЗ? Почему до сих пор на сайте ВОЗ нет ни слова о российской вакцине?

Кто выполнит законы России и распоряжения президента по упрощенному предоставлению российского гражданства беженцам с Украины? Люди годами мучаются в нашей миграционке, терпя оскорбления и унижения, доказывая, что не верблюды. Проще гиюр пройти и обрезание, чем русскому получить уже, наконец, признание того факта, что он русский, от тетеньки за прозрачным стеклом, упивающейся своей властью!

Кто проследит за тем, чтобы эти беженцы не оказались выданы украинской СБ? Выдают же. Выдают. И знают, что делают.

Кто должен был превратить усилия наших спортсменов, их мужество и терпение в признание нашего спорта? Что было для этого сделано и кем? Какие именно усилия предприняли на этом поприще спортивные федерации и Олимпийский комитет России?

Наша внутренняя неурядица, беспорядок и повальная безответственность пожирают то, чего добиваются наши люди своим трудом, компетентностью и героизмом на внешних рубежах.

Тыл перестал обеспечивать фронт. И стране сейчас, если она хочет побеждать не напрасно, придется сосредоточить свое внимание на делах внутренних, на себе, на порядке дома, на чистке бюрократии.

Эти авгиевы конюшни давно пора чистить — лошади дохнут!

Но есть у меня пара теплых слов и о народе. Чего его жалеть? Народ наш тоже молодец.

Спортивные чиновники не выполнили свои обязанности. На кого обрушился гнев сетевых хомячков и профессиональных страдальцев за Родину? На чиновников? Нет. На МИД и спортсменов.

Россияне ерничают над российским МИДом, который, по их мнению, «утерся» и ни на что не способен, кроме как «выражать озабоченности». Они высказывают колкости в адрес российских спортсменов, именуя их предателями и «власовцами под нейтральным флагом».

Что ерничающие хотят от МИДа, помимо протестов? Ввода войск в Лозанну? Это не к МИДу. Или они хотят, чтобы министр Сергей Лавров начал скакать и петь «ла-ла-ла»?

Что страдальцы хотят от российских спортсменов? Чтобы они перестали быть спортсменами, отказавшись ездить на соревнования? Или чтобы они перестали быть российскими? Что они могут сделать больше, чем уже делают?

И эти люди еще иронизируют над провинциальными украинцами, с их климкиными и супрунами. Они в зеркало смотрелись вообще? Там их украинский родной брат.

Чтобы двигаться дальше, нам нужно срочно заняться внутренним обустройством. Это подразумевает под собой как настойчивое благоустройство Воронежа в любой непонятной ситуации, так и приведение в порядок головы, наконец.