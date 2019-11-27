Представитель Дерипаски опроверг информацию о лишении бизнесмена гражданства Кипра

Москва, 27 ноября. Представитель российского бизнесмена Олега Дерипаски опроверг информацию о лишении предпринимателя гражданства Кипра.

По его словам, информация СМИ о лишении Дерипаски кипрского гражданства не соответствует действительности, так как предприниматель не получал официальных уведомлений от властей Кипра. Он также выразил уверенность, что данная ситуация является следствием давления США на власти Кипра и направлена на создание препятствий и трудностей для российского бизнеса.

«Но тот факт, что Кипр, очевидно, подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу, возмутителен и должен вызывать серьезное беспокойство мирового сообщества», — пояснил представитель российского бизнесмена.

В начале ноября власти Кипра заявили о планах лишить гражданства 26 человек, включая девять россиян, которые получили паспорта в обмен на инвестирование средств в кипрскую экономику. 27 ноября кипрская газета Politis сообщила, что Олег Дерипаска попал в список из 26 человек, которых власти Кипра намерены лишить гражданства. Politis отмечает, что в списке на лишение гражданства фигурирует «Олег Дерибаска» с сыном и дочерью.

По данным KP.Ru, попадание Дерипаски в «черный список» не означает, что он будет лишен кипрского гражданства. В настоящее время власти Кипра расследуют правомерность предоставления гражданства 26 бизнесменам, которые оказались в «черном списке».

Издание отмечает, что у кипрских властей возникли вопросы к Дерипаске из-за его связи с американским политтехнологом Полом Манафортом, который был главой избирательного штаба Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США, а также пиарщиком экс-президента Украины Виктора Януковича. Позднее Полу Манафорту были предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний. В 2018 году он получил четыре года тюрьмы.

В свою очередь Дерипаска неоднократно заявлял, что не поддерживал деловых контактов с Полом Манафортом с 2011 года. При этом Дерипаска отмечал, что Манафорт задолжал крупную сумму его компаниям.