Лобода назвала дату выхода нового альбома

Москва, 27 ноября. Известная певица Светлана Лобода назвала дату выхода ее нового альбома и треков, заинтриговав фанатов словами о смене «привычного звучания».

В Instagram артистка опубликовала пост, в котором объявила, что релиз песни «Мира Мало» состоится уже 29 декабря.

«Этим треком мы прощаемся с полюбившейся вам Лободой и ее привычным звучанием», — добавила исполнительница.

Лобода пообещала поклонникам «новый звук». Уже 6 декабря, по ее словам, откроется предзаказ альбома под названием Sold Out, одна из композиций которого станет доступной для скачивания.

«13 декабря альбом будет открыт», — уточнила она.

Фанатов сообщение Лободы привело в восторг. В комментариях развернулась целая дискуссия — новость о смене привычного стиля исполнения шокировала поклонников.

«Прощаться с полюбившейся нам Лободой страшновато», — призналась stasy_169.

«Ура! Мы так этого ждали! Спасибо!» — восхитилась tanjusik_wolf.

«Наконец-то вы вскрыли все карты. Спасибо огромное», — поблагодарила loboda_ss.

Напомним, последний альбом певицы H2Lo, над которым она работала на протяжении пяти лет, вышел в 2017 году. Лобода устроила трехчасовое шоу в киевском Дворце спорта, где представила новые треки. В первый же день после официальной премьеры альбома в iTunes H2LO попал на первую строчку чарта семи стран.

Ранее Лобода снялась в клипе фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна. В видео на песню Frau&Mann присутствовали непосредственно сам музыкант, шведские исполнитель Петер Тэгтгрен и актер Петер Стормаре, известный по ролям в фильмах «Фарго» и «Большой Лебовски».

Артистка также показала подписчикам постер к новому клипу и песне. На изображении исполнительницу в легком платье на руках вносит в дверь космонавт.