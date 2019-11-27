Отказ России от грузинского экспорта полностью уничтожит экономику Грузии

Грузинский политолог и публицист, главный редактор информационно-аналитического агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о текущей ситуации в Грузии.

— Каковы сейчас отношения между Грузией и Россией?

— В отношениях России и Грузии существует красная полоса. Грузия говорит: «Верните территории, восстановим дипломатические отношения». Россия говорит, что не является стороной конфликта и просит договариваться с абхазами и осетинами без нее. Грузия не хочет договариваться с Абхазией и Осетией потому, что это будет означать фактическое признание их независимости.

Россия говорит: «Откажитесь от безальтернативного европейского курса, то есть от вступления в НАТО, потому что НАТО приближается к нашим границам». Грузия не собирается корректировать сегодняшний политический курс. Более того, внесла в конституцию статью о том, что евроатлантические курс является безальтернативным, исторической мечтой страны. Вот два препятствия. На первый взгляд, непреодолимых.

На данный момент между Грузией и Россией не существует никаких контактов, кроме представителя по урегулированию. Существует женевский формат и пражский формат. Женевский в основном предусмотрен для рассмотрения критических ситуаций в приграничных зонах на разграничительной полосе. А пражский формат — это встреча Абашидзе Карасина, где политические вопросы официально не рассматриваются, а рассматриваются транспортные, торгово-экономические и гуманитарные отношения. Визовый режим существуют, полеты прекращены, прямое авиасообщение не восстановлено. Потому что нет никаких предпосылок, нет никаких подвижек со стороны Грузии после так называемой «ночи Гаврилова», инцидента с российской делегацией. Поэтому россияне не считают нужным возобновлять эти полеты, не видят доброй воли со стороны официального Тбилиси. Россию коробит, что на уровне официальных лиц, президента и премьер-министра ее считают страной-оккупантом. Вот такая ситуация.

— Что вы можете сказать о перспективах развития туризма между странами?

— Политики не могут договориться, а простые люди и экономика развиваются, хотя и сумбурно. Россия является крупнейшим экспортером грузинской продукции. Самые большие денежные переводы, поступающие в Грузию, идут из Российской Федерации. Кроме того, большая часть бюджета Грузии пополняется за счет российских туристов. Этот объем не уменьшился, несмотря на прекращение авиасообщения, просто возникли большие трудности, так как вся тяжесть легла на автоперевозки, и приграничные пункты оказались перегружены. Все россияне довольны отдыхом в Грузии. Здесь всем российским туристам оказывается внимание, здесь тепло, и они уезжают отсюда довольными. Поэтому я думаю, что, несмотря на политику, люди будут приезжать, дружить и отдыхать. Если какие-нибудь оголтелые экстремисты были, то они атаковали туристов в единичных случаях. В основном в этом были замечены представители партии Михаила Саакашвили (бывшего президента Грузии. — прим. ФАН). Они могли оскорбить, как-то ущемить российских граждан в Грузии. Тем не менее, сейчас таких инцидентов уже нет, а если они будут, то правоохранительные органы жестко на них отреагируют. Поэтому туризм будет развиваться и расти.

— Если Грузия пойдет по пути евроинтеграции, то российский вклад в грузинскую экономику уменьшится. Что тогда будет?

— Это надо решать российскому руководству. Но, действительно, в этом случае инвестиции сократятся, и это затронет не только сельхозпродукцию, боржоми и вино. Есть и другие статьи экспорта. Это и российские инвестиции, прямые вклады, денежные перечисления — огромный объем. Я не знаю, что решат политики. Но если события пойдут по пути деэскалации, то это будет экономический коллапс. Мы окажемся в гораздо более трудном положении, чем Украина. Задушить и прекратить развитие грузинской экономики можно всегда, одним росчерком пера. А что последует за этим? Последуют очень серьезные события внутри Грузии. России до последнего воздерживается от этого шага. Поэтому не так просто прекратить. Здесь существуют третьи стороны. Абхазия, которая получает электроэнергию из Грузии, и Грузия оплачивает эту электроэнергию. Здесь существуют транзитные поставки энергоносителей через Турцию в Европу. Есть еще газопровод, который идет по территории Грузии и поставляет газ в Армению.

Получается, что от хаоса пострадает не только Грузия, пострадают и другие страны, в том числе стратегические партнеры России — Азербайджан и Армения. Удар будет нанесен по всем направлениям. Кроме того, это вызовет большое недовольство населения, потому что фактически и так жизнь подорожала в разы, а отказ России от грузинского экспорта практически доведет до обнищания Грузии. Альтернативу невозможно будет найти, потому что грузинская продукция не может найти такой рынок сбыта, как Россия. Мы не соответствуем европейским стандартам качества. Россия не требует отказа от евроатлантического союза.

— О желании Грузии вступить в НАТО — насколько это позитивно для страны?

— Стремление Грузию в ЕС малоперспективное, и это не беспокоит Российскую Федерацию, ее беспокоит то, что здесь будет размещена база НАТО, американская база. Вот это беспокоит Россию. И на последнем заседании совета безопасности Владимир Путин еще раз подчеркнул, что его беспокоит приближение НАТО к границам России. Никто не запрещает Грузии развиваться, развивать партнерские отношения с Европой и США.

Второй вопрос, кто принимает Грузию? Украина ценнее для НАТО и для США. Но мы же слышали последнее заявление президента Путина по национальной безопасности о том, что Запад не хочет обострять отношения с Россией. Поэтому Украину в ближайшей перспективе в НАТО не примут. Украину не собираются принимать в НАТО, а просто используют как разрушительный фактор против России. Грузия тем более регион сложный, здесь нет форпоста ни у НАТО, ни у США. Азербайджан — стратегический партнер России, который категорически отказался рассматривать вопрос о евроинтеграции и вступлении в НАТО. Получается, что мы одни на Кавказе. А здесь военно-морская граница России, в шести километрах стоит Черноморский флот, поэтому не так все просто. Россия максимально старается сдерживать все эти движения, старается не применять жесткие меры, пока не будут осуществлены какие-то конкретные шаги. Потому что учения — это преходящее, это одна-две недели. Пришли и ушли. Но будет ли принято решение о базе НАТО на постоянной основе? Я считаю, что вряд ли будет принято, пока президентом США является Дональд Трамп. Потому что размещать и открывать новую горячую точку — это головная боль для него. И это вряд ли выгодно, когда уже есть такая на Украине, в Сирии, Иране, Турции и так далее.

— Ваше мнение о текущих протестах в Тбилиси.

— Протесты будут продолжаться. Этот беспредел будет продолжаться, пока закон не заработает. Рассмотрим другие страны. К примеру, символ Востока — Турцию, а также символ Запада — Францию. Как Эммануэль Макрон жестко разгоняет акции «Желтых жилетов» и как Реджеп Тайип Эрдоган жестко поступил с путчистами? Несколько тысяч арестованных, зато сохранилась страна, сохранилось единство. Макарон сохранил президентский пост. Эрдоган сохранил свой пост. Более того, он резко изменил отношение к Российской Федерации. Эрдоган после сбитого самолета извинился, стал стратегическим партнером РФ и дела Турции пошли в гору, несмотря на инфляцию.

И Макрон остался президентом. Страна практически разваливалась, ситуация выходила из-под контроля. Но Макрон жестко разогнал акции оппозиции. Он остался президентом и заявил, что НАТО вообще «смерть мозга» и что нужно создавать европейские вооруженные силы. А построить архитектуру европейской безопасности в Европе без Российской Федерации нереально. Грузии нужно обратиться к этим примерам и поступить так же.

Не бывает так, что бы люди, призывающие к смене власти, выставляли требования, не противоречащие конституции. Не нужно с ними так церемониться, как церемонятся сегодня в Грузию. Грузинская малочисленная оппозиции — это все те же кадры Саакашвили, все те же лидеры, но сегодня к ним добавились их сыновья. Проплачено это все известно откуда. И мы смотрим на весь этот беспредел, когда прикрывают центральные улицы и проспекты, перекрывают и запирают на замки госучреждения, парламент, администрацию президента. Чтобы не дать повод Западу сказать, что мы жестоко обращаемся с протестующими, мы закрываем на них глаза. Это говорит о слабости власти. Поэтому этот беспредел рано или поздно должен закончиться.

Саакашвили хочет осуществить очередную революцию, но на этот раз — революцию замков — по аналогии с «революцией роз». Антураж довольно убогий, кадры уже не те, и это не будет бескровным переворотом. Если тогда посредником выступал Игорь Иванов, благодаря которому все произошло бескровно, то сейчас посредников от России не будет. Саакашвили все сделал, чтобы убрать своих оппонентов, которые имеют контакты с РФ. Сейчас никто не будет просить Россию быть посредником. Поэтому все это может перерасти в сценарий кровавого украинского Евромайдана. Власть, надеюсь, этого не допустит. Власть пресечет это, как во время упомянутой «ночи Гаврилова». В прошлом году из-за этих акций у нас практически не было нормального Нового года, и сейчас творится опять то же самое перед парламентом. Конечно, нынешняя власть несовершенна по многим статьям, но приравнивать ее к официальным преступникам высшей категории, которые убивали своих граждан, которые напали на Южную Осетию, не стоит.