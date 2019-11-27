Москва, 27 ноября. Сыну российского художника Никаса Сафронова, пианисту Луке Затравкину потребовалась помощь посторонних, чтобы выбраться из туалетной кабинки во время авиаперелета. Видеозапись инцидента появилась в Сети. На кадрах видно, что страдающий от лишнего веса 29-летний сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета и нес смог встать.

«Я не умру в туалете!» — кричал Затравкин.

Как передает «Экспресс-газета», другие пассажиры и бортпроводники начинает его вытягивать из кабинки. С их помощью музыканту удается выйти. Ранее Telegram-канал «Небожена» сообщал, что инцидент произошел 24 ноября на Boeing 737–800, летевшего из Казани в Москву.

Ранее сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин насмерть сбил пожилую женщину на Большой Академической улице в Москве на своем автомобиле BMW X6.

Происшествие случилось вечером 11 марта 2016 года. Водитель не успел затормозить, когда пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу. По другой версии, женщина перебегала проезжую часть на красный сигнал светофора. Она скончалась на месте от полученных травм. Накануне ПДД на своем Porsche Cayenne нарушил и сам Сафронов. Инцидент произошел около здания Госавтоинспекции Москвы, однако сотрудники ГАИ не стали задерживать его автомобиль.

Пианист международного уровня Лука Затравкин является внебрачным сыном Никаса Сафронова. Он стал лауреатом 16 международных конкурсов и принял участие более чем в тысяче концертов в России и за рубежом. В 2009 году был награжден орденом Миротворца за благотворительную деятельность.