Россияне требуют от желающей приехать в страну Ротару дать концерты в Донбассе и Крыму

Москва, 27 ноября. Пользователи российского сегмента Интернета выдвинули украинской певице Софии Ротару условие для приезда в Россию на съемки программы «Песня года».

Скандал вокруг 72-летней исполнительницы разгорелся после того, как стало известно о ее намерении приехать в РФ и принять участие в «Песне года». В прошлом году артистка отказалась приезжать из-за военного положения на Украине, введенного после провокации украинских моряков в Керченском проливе. Кроме того, СМИ распространили интервью сестры исполнительницы Лидии Хлябич, в котором говорилось, что Ротару, возможно, помогает украинской армии в Донбассе, напомнил «Царьград».

Многие россияне и общественные деятели призвали к запрету или бойкоту выступлений Ротару в России. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», ссылаясь на концертного директора артистки Сергея Лаврова, Ротару переживает из-за начавшейся против нее травли и не знает, стоит ли ехать в РФ.

Интернет-пользователи считают, что реабилитироваться в глазах российских поклонников Ротару могут помочь гастроли в Крыму и концерты в республиках Донбасса.

«Она очень хорошо поет, а вот говорит — не очень. Ну так пела бы себе! Очень люблю ее песни, но предателей никто не любит. Как вариант: пусть для возврата доверия прокатится с концертами по Донбассу, потом по Крыму. Может, тогда ее примет и простит Россия», — написал Константин Тарасов.

Примечательно, что многие юзеры придерживаются аналогичных взглядов и призывают украинскую исполнительницу приехать в Крым и Донбасс.

В то же время ряд пользователей убеждены, что Ротару после выступления в России может вернуться к политическим заявлениям.