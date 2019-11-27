США разочарованы словами министра ФРГ, сравнившего американские и китайские копании

Вашингтон, 27 ноября. Белый дом разочарован заявлением Германии об угрозе для личных данных пользователей, которая исходит со стороны американских компаний. Об этом в среду заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен.

Власти США ранее обвинили китайского производителя смартфонов Huawei в том, что он плотно сотрудничает со спецслужбами КНР. В ответ министр экономики Германии Петер Альтмайер сказал, что американские компании поступают точно так же, предоставляя разведорганам доступ к личным данным своих пользователей.

Это не понравилось О`Брайену, который напомнил немецкому министру, как США «поддерживали жизнь» в Западном Берлине в годы холодной войны и как решили защитить Германию от «вторжения России и Китая», направив в страну 30 тыс. военных.

«Если немецкое руководство считает, что можно проводить сравнение между США, одной из величайших демократий мира, тогда это большое разочарование», — пояснил советник президента США немецкому изданию Bild.

О`Брайен посоветовал Альтмайеру самому посетить США, если слова о «величайшей демократии мира» вызывают у него сомнения. Напомним, что ранее Пентагон обвинил корпорацию Huawei в тесных связях с правительством Китая. В министерстве обороны США полагают, что в КНР происходит интеграция бизнеса и военных структур.

А незадолго до этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Huawei попал в черный список, и американские компании перестали поставлять партнерам комплектующие.