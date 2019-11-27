Путин заявил, что Гранин впитал в себя лучшие черты Петербурга

Санкт-Петербург, 27 ноября. Президент России Владимир Путин приехал на открытие памятника писателю Даниилу Гранину в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Во время выступления Путин заявил, что характер Гранина впитал в себя дух Северной столицы.

«Судьба Гранина, судьба нашего выдающегося соотечественника и современника, была неразрывно связана с Ленинградом, с Петербургом. И сам он, его личность впитали лучшие черты родного города, потому что город безусловно стал для него родным. Олицетворяли характер подлинного интеллигента — честного, совестливого, порядочного, — заявил российский лидер на открытии памятника. — В произведениях Даниила Александровича отражены события практически всего XX века. Писатель, фронтовик, мыслитель, общественный деятель — он заслужил признание, любовь, уважение миллионов людей».

Памятник Гранину установлен в Невском районе города, на Дальневосточном проспекте. Идею поставить мемориал писателю выдвинуло Российское военно-историческое общество. На конкурсной основе были выбраны авторы памятника — архитектор Нестор Энгельке и скульптор Евгений Бурков.

Открытие памятника Гранину с участием президента России станет центральным мероприятием в рамках празднования Года Гранина в стране. Программа мероприятий, приуроченных к 100-летию писателя, завершится 13−14 декабря с окончанием общероссийского литературного марафона в честь жизни и творчества мастера.

Памятник изображает Гранина сидящим и задумчивым. Рядом с писателем — большой фолиант. По словам Буркова, одного из автором монумента, Гранин в его работе размышляет о жизни, о судьбе Петербурга и людей.

Ранее в среду Путин открыл платную трассу М11, которая связывает Москву и Петербург. Российский лидер проехал по новой дороге на лимузине Aurus.