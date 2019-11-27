Рекордный золотой запас России ударил по «нефтедолларовому насосу» Запада

Золотая лихорадка набирает обороты во всем мире. Все большее количество стран активно скупают благородный металл, пополняя его запасы. Происходит это вследствие новых правил международного финансового учета, установленных швейцарским Банком международных расчетов («Базель III»), которые должны вернуть 79-му элементу Периодической системы Менделеева его традиционную роль первоклассного финансового актива.

Финишный (или наоборот — стартовый?) колокол ударит 1 января 2022 года, и кто не успел — тот опоздал. Золота ведь не напечатаешь, когда и сколько захочешь, — в отличие от долларов и прочих «бумажек».

Россия, как известно, начала активно наращивать свой золотой «вес» одной из первых в XXI столетии, задолго до того, как это стало общим трендом и даже задолго до финансового кризиса 2008–09 годов.

Последним годом снижения текущего российского золотого запаса, стал 2005-й: он сократился на 100 кг, с 386,96 до 386,86 тонн. Далее динамика была только положительной: за 2006–12 годы ЦБ России купил 570,9 тонн золота, то есть чуть более 80 тонн ежегодно. Минимум был в 2006 году — 14,62 тонны, максимум — в 2010 году, когда хранилища Банка России приняли 160,24 тонны металла. В целом же за эти семь лет золотой запас РФ увеличился почти в 2,5 раза.

После того, как в 2013 году Сергей Игнатьев передал свои полномочия Эльвире Набиуллиной, этот курс был продолжен: на 1 января 2014 года «привес» составил 77,45 тонн, а общий объем золотого запаса нашей страны впервые с 1975 года превысил тысячу тонн.

Тогда Центробанк начали нещадно критиковать: мол, золото — мертвый груз для национальной финансовой системы, оно никому в мире особо не нужно, на него даже проценты не «капают», да и цены на данный актив-де тоже не особо растут, оставаясь в диапазоне 1200–1500 долларов за унцию (31,1 грамм). Вот, дескать, сам доллар, да еще вложенный в «трежерис», — совсем другое дело!

Но президент Владимир Путин свое поручение главе ЦБР не отменил, а Набиуллина это поручение с рвением отличницы исполняла. За 2014 год — плюс 172,98 т, за 2015 год — 206,35 т, за 2016 год — 200,65 т, за 2017 год — 223,59 т, за 2018 год — 274,58 т. Тогда же Россия «взяла планку» в 2000 тонн золотого запаса — такого не было со сталинских времен! По состоянию на 1 ноября 2019 года, золотой запас России, согласно данным ЦБР, достиг цифры 2251,89 т, то есть в целом увеличился с начала года еще на 138,53 тонн.

Как можно видеть, Россия немного «притормозила», и, казалось бы, реальные шансы догнать по данному показателю Францию (2436 т) и Италию (2451,8 т), официально выйдя на 3-е место в мире, после Германии и США, откладываются на будущее.

Насколько все это важно?

Диапазон мнений по данному вопросу чрезвычайно широк. Кто-то считает «золотые игры» всего лишь играми, тешащими самолюбие «автократических лидеров». Кто-то, напротив, — основой мировой экономики и политики, определяющим действия монархов, президентов, банкиров и прочих «сильных мира сего», вплоть до откровенной конспирологии, с «аннунаками», «рептилоидами» и прочей мистической живностью.

На мой взгляд, истина лежит где-то… не посередине, а в другой плоскости: золото — не ноль и не Бог, но ключевой системный индикатор реальной совокупной «силы» тех или иных человеческих сообществ.

В противном случае у тех же США не было бы никаких резонов вот уже десятилетия указывать величину своего золотого запаса на неизменном и самом высоком в мире уровне 8133,5 т (плюс держать у себя в «заложниках» золотые запасы других стран). А «Золотому пулу» в Лондоне — всеми силами сдерживать мировую торговлю физическим металлом, заменяя его «бумажным». А «коллективному Западу» — так давить на Россию.

Рост золотого запаса страны и увеличение ее доли в мировом золотом запасе всегда воспринимаются как претензия на бóльшую власть и силу, как попытка возложить на себя «золотую корону». И вызывают соответствующую реакцию.

Уже отмечалось, что за ростом золотого запаса (или «золотой короны») нашей страны, случайно или нет, но следовали масштабные военные интервенции против нее. Так было и при Николае I (Крымская война), и при Николае II (Русско-японская и Первая мировая, включая Гражданскую), и при Сталине (Вторая мировая). Вряд ли подобное, в условиях стратегического ядерного паритета, может повториться и сегодня, но гибридная агрессия против России со стороны «коллективного Запада» — неоспоримая политическая и социально-экономическая реальность.

Оставим в стороне сокращение вложений России в «первоклассные иностранные активы», прежде всего американские «трежерис». Само по себе увеличение золотого запаса нашей страны негативно воспринимается транснациональной финансовой «элитой», поскольку:

— повышает спрос на мировом рынке этого металла;

— уменьшает экспорт золота из РФ и сокращает его предложение;

— дестабилизирует фундаментальные соотношения в «базовом» треугольнике «золото—нефть—доллар», тем самым разрушая главный двигатель современной глобальной экономики: «нефтедолларовый насос».

Хорошо, что самые радикальные прогнозы по развитию ситуации пока не сбылись и, как минимум, «сдвинулись вправо» по временной шкале. Плохо же то, что отменять их нет никакого смысла, поскольку данный результат был достигнут за счет возобновления на Западе «качественного смягчения», то есть денежной эмиссии, снижения процентных ставок, роста долговых обязательств на всех уровнях — и прочей финансовой эквилибристики на краю пропасти.