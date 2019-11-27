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Путин обнял расплакавшуюся в толпе бабушку

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Путин обнял расплакавшуюся в толпе бабушку

Санкт-Петербург, 27 ноября. Президент России Владимир Путин после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину пообщался с жителями Петербурга. Когда глава государства собирался уезжать, произошел небольшой инцидент: находившаяся в толпе бабушка расплакалась, увидев, что президент уходит. Путин вернулся выслушать жалобу женщины, рассказал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Ранее в Невском районе города состоялось открытие памятника Гранину с участием президента РФ. После этого Путин подошел к петербуржцам, собравшимся неподалеку от места церемонии. Горожане задали главе государства несколько вопросов и поделились с ним своими житейскими проблемами.

Журналист Дмитрий Смирнов рассказал, что бабушка в толпе заплакала, когда увидела, что Путин собирается уходить. Президент вернулся выслушать петербурженку, пообещал ей помочь и обнял.

«Путин вернулся, выслушал жалобы на проблемы ее дочери, обнял и пообещал помочь», — рассказал Смирнов.

Он также опубликовал в Twitter видео беседы пожилой петербурженки с Владимиром Путиным.

Напомним, 27 ноября Владимир Путин прибыл с визитом в Северную столицу. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у главы государства запланирован ряд мероприятий и встреч в Петербурге.

Российский лидер открыл платную трассу М11, которая связывает Москву и Петербург. Также Путин посетил церемонию прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой, ушедшей из жизни в возрасте 83 лет.

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Источник: Twitter-аккаунт Дмитрия Смирнова
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