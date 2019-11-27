Зеленский хочет знать, когда и как будет решен конфликт в Донбассе

Вильнюс, 27 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский хочет четко понимать, когда и как можно остановить войну в Донбассе. Об этом украинский лидер заявил на брифинге после встречи с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

«Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну, но я хочу четкого понимания, как президент Украины, когда и как мы можем остановить войну», — сказал он.

Кроме того Зеленский отметил, что готов к переговорам в различных форматах в рамках саммита «нормандской четверки», который состоится 9 декабря в Париже.

Напомним, на Украине с 2014 года продолжается гражданская война. Она началась после госпереворота в столице страны, а результате которого Донецкая и Луганская народные республики отказались подчиняться новым властям. В ответ на это Киев развернул против республик Донбасса военную операцию, положив начало затяжному конфликту.

Урегулировать ситуацию в стране пытаются на разных международных площадках. Одна из них — саммит «нормандской четверки», в которую входят Украина, Россия, Франция и Германия. Этот формат переговоров был создан в 2014 году с целью урегулирования ситуации в Донбассе. Последняя встреча лидеров «четверки» состоялась в Берлине три года назад — в октябре 2016 года.

В Киеве выразили надежду, что проведение встречи лидеров четырех государств ускорит решение всех актуальных вопросов по улаживанию конфликта.

Зеленский ранее говорил, что встреча в «нормандском формате» нужна для решения проблем не по телефону, а глядя друг другу в глаза. Также глава Украины считает эту площадку переговоров ключевой для достижения мира на юго-востоке Украины.