Эксперт рассказал, как патрулирование ВКС РФ сказывается на обстановке в Сирии

Действия Минобороны России по расширению зоны полетов военной авиации помогают вести борьбу с незаконными вооруженными формированиями, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Франц Клинцевич.

Российские ВКС расширяют границы полетов над Сирией и начинают патрулировать все новые районы северных и северо-восточных провинций страны. По словам летчиков, в их задачи входит не только поддержка отрядов военной полиции у сирийско-турецкой границы, но и обеспечение безопасности на пунктах распределения гуманитарной помощи в провинциях Хасека и Алеппо.

«Каждый день осуществляется патрулирование двумя-тремя вертолетами Ми-8 на скорости 200 километров в час на предельно малой высоте. По продолжительности патрулирование занимает около двух часов», — рассказал журналистам летчик-штурман вертолета Ми-8 Артем Соловьев.

Командир вертолета Ми-35 Алексей Трефилов объясняет, что полеты в основном выполняются на севере Сирии.

«Полеты выполняем на предельно малых высотах — с огибанием местности — и готовы в любое время дня и ночи выполнить поставленную боевую задачу… Обращаем внимание на то, чтобы не было никаких больших скоплений людей и транспорта», — пояснил он журналистам.

Как отмечает Франц Клинцевич, такое решение принято со стороны командования, которое находится в Сирийской Арабской Республике.

«Там есть командование группировок, а также присутствует полное взаимодействие с представителями исполнительной власти и военными Сирийской Арабской Республики. Конечно, все эти вещи делаются в интересах обеспечения безопасности и решения главной задачи – борьбы с незаконными вооруженными формированиями и с террористическими организациями. Меняются обстановка и условия. Такие действия России усиливают обстановку по стабилизации ситуации в Сирии», — заявил Клинцевич в беседе с Федеральным агентством новостей.

При это собеседник ФАН добавил, если возникнет новая потребность в усилении безопасности в Сирии, то будет правильным увеличить зону полетов российской авиации.

«Так или иначе, главная задача в Сирии – борьба с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ1. Но людям, которые непосредственно этим занимаются, виднее, как лучше поступать. Такие права даны людям, обеспечивающим эту работу, президентам России и Сирии Владимиру Путину и Башару Асаду», — подчеркнул сенатор.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале военной операции против курдских террористов в северных районах Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности в северных районах Сирии, которые граничат с Турцией.

При этом операция Анкары была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»11 (ИГ11, запрещена в РФ). Однако курдские террористы не воевали против боевиков ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции. Меморандум предполагает совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

1 Организация запрещена на территории РФ.