Стриженова показала на видео, как изменился Носков после инсульта

Москва, 27 ноября. Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала видео с 63-летним певцом Николаем Носковым, который пережил инсульт.

«Живой». Вышла новая песня Николая Носкова, позади три года борьбы за жизнь. Сегодня начинаются репетиции с оркестром», ― написала Стриженова в Instagram.

Телеведущая сообщила, что певец впервые после инсульта выступит на сцене перед шеститысячным залом 9 декабря. Знаменитость призвала поклонников пожелать Носкову удачи.

На кадрах видно, что после приступа Носков сильно изменился — постарел и набрал вес. Пользователи Сети пожелали певцу здоровья и скорейшего возвращения на сцену.

«Здоровья ему крепкого и начала нового творческого пути. Ждем и любим», ― написал ermakhash.

«Была на его концерте в Ростове-на-Дону в 2014 году, получила море удовольствия и драйва. Желаю Николаю полного выздоровления и творческих успехов, любви. С нетерпением буду ждать его новых песен», ― рассказала mashkina321.

«Здоровья и долгих творческих лет Николаю! Очень люблю его неповторимый голос», ― отметила svetbag1.

В 2017 году Носков перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе, после чего у певца диагностировали ишемический спинальный инсульт. Врачи долгое время боролись за жизнь артиста, он был подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Теперь же певец смог вернуться к нормальной жизни.