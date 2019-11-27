Страховщик пообещал выплатить по 40 тысяч долларов пострадавшим в Доминикане

Москва, 27 ноября. Пострадавшие в ДТП с автобусом в Доминикане туристы из Москвы получат компенсацию от страховой компании ERV, говорится в сообщении на сайте страховщика.

Сумма страхования составляет 40 тысяч долларов. Эти средства покроют медицинские услуги, транспортировку с места ДТП, медицинскую эвакуацию на родину.

Страховая компания обязалась оплатить лечение даже после после истечения сроков поездки, которые указывались в полисе, пишет РИАМО.

Напомним, что ДТП произошло рядом с городом Игуэй. Автобус с туристами врезался в грузовик, погибших нет. Трамы получили 27 человек. СК РФ начал проверку по факту серьезной аварии за границей.

Среди пострадавших оказалась пара из Казани, молодые люди отдыхали в Доминикане во время свадебного путешествия.