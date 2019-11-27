Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Страховщик пообещал выплатить по 40 тысяч долларов пострадавшим в Доминикане

52
0 Оставить комментарий

Страховщик пообещал выплатить по 40 тысяч долларов пострадавшим в Доминикане

Москва, 27 ноября. Пострадавшие в ДТП с автобусом в Доминикане туристы из Москвы получат компенсацию от страховой компании ERV, говорится в сообщении на сайте страховщика.

Сумма страхования составляет 40 тысяч долларов. Эти средства покроют медицинские услуги, транспортировку с места ДТП, медицинскую эвакуацию на родину.

Страховая компания обязалась оплатить лечение даже после после истечения сроков поездки, которые указывались в полисе, пишет РИАМО.

Напомним, что ДТП произошло рядом с городом Игуэй. Автобус с туристами врезался в грузовик, погибших нет. Трамы получили 27 человек. СК РФ начал проверку по факту серьезной аварии за границей.

Среди пострадавших оказалась пара из Казани, молодые люди отдыхали в Доминикане во время свадебного путешествия.

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров