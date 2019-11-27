Губерниев заявил о необходимости защитить спорт РФ в связи с возможными санкциями ВАДА

Москва, 27 ноября. России необходимо выработать схему защиты отечественного спорта и предлагать что-то свое, а пока нужно ждать финального решения комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Об этом сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в связи с заявлением ВАДА о возможных санкциях в отношении российских спортсменов.

«Наша задача сейчас — дождаться 9 декабря, выработать схему защиты и предлагать что-то свое. Ситуация тяжелейшая, безусловно. И я искренне надеюсь, что будут сделаны выводы», — сказал Губерниев.

Он выразил уверенность в том, что России на данный момент важно сохранить поколение своих спортсменов, которым в случае введения рестрикций, придется выступать под нейтральным флагом.

Комментатор не исключил, что в случае негативного решения для российской стороны, молодые легкоатлеты «будут выбирать гражданство других стран, чтобы выступать на тех или иных соревнованиях», пишет «Политэксперт».

Губерниев обратил внимание, что большой спорт, как бы не утверждали обратное, традиционно связан с большой политикой.

На сегодняшний день, по его мнению, наблюдается новый виток геополитического влияния, которое проявляется в сильнейшем давлении на Россию.

«Политика вмешивается везде. Чтобы она не вмешивалась, нам нужно наращивать экономические мускулы, нужно развивать образование, медицину», — резюмировал он.

Ранее комитет ВАДА по соответствию порекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Следующее обсуждение статуса российской организации запланировано на 9 декабря. РУСАДА ранее признавалось не соответствующим кодексу ВАДА в 2015 году из-за допингового скандала в спорте РФ, что привело к лишению организации ее статуса.