Кадони шокировал «костюм попугая» Рудковской

Москва, 27 ноября. Ведущий реалити-шоу «Дом‑2» Влад Кадони раскритиковал музыкального продюсера Яну Рудковскую за неумелое экспериментирование с образами.

Журналисты предложили эксперту оценить наряды, которые звезды отечественного шоу-бизнеса выбирали в последнее время для выхода в свет. Особое внимание Кадони привлек костюм Рудковской. Она появилась в нем на вручении премии «Женщина года», организованной журналом Glamour.

Супруга фигуриста Евгения Плющенко остановила свой выбор на необычном наряде с перьями и стразами. Короткое платье уже раскритиковали фанаты — в комментариях к публикации Рудковской они заявили, что образ получился «убогим» и совершенно не подходящим знаменитости.

Шокировал наряд и Кадони, который предположил, что «закос был под некий театральный сюрреализм».

«Клатч и босоножки оставить, костюм попугая сдать в зоомагазин или подарить тем, кто раздает листовки у метро. Пуговицы, ворот, рукава… Все намешано, аж дурно», — отреагировал он.

Ранее образ Малефисенты, который Рудковская выбрала для бала в Петербурге, стал предметом насмешек со стороны скандального блогера Лены Миро. Пышное платье со шлейфом черного цвета итальянского модельера Giambattista Valli она сравнила с «траурной тафтой».

А за несколько дней до этого Рудковская озадачила поклонников необычным нарядом с трехметровым шлейфом на балу дебютанток Tatler. Многие посчитали, что платье предназначено не для выхода в свет, а совершенно для других целей, например, мытья полов.