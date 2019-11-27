Меркель признала важность отвода курдских боевиков и возвращения беженцев в Сирию

Москва, 27 ноября. Власти США и поддерживаемые ими бандформирования, которые всячески препятствуют продвижению мирного процесса в Сирии, поставили Германию и всю Европу в очень непростую ситуацию. Об этом в среду заявил доцент РЭУ им. Плеханова, участник экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

По его словам, Берлин с одной стороны по привычке идет в фарватере американской политики и не смеет выступать против действий американцев в Сирии. С другой стороны, он ясно осознает, что это противоречит его собственным интересам. Европа захлебывается от беженцев, поэтому европейские лидеры хотят скорейшего урегулирования конфликта в САР.

Об этом свидетельствуют недавние слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая заявила, что мирный процесс невозможен без участия России и Сирии. Перенджиев отметил, что немецкий лидер таким образом признала эффективность вывода курдских боевиков с севера Сирии, который организовали Россия и Турция.

«Европа оказалась на перепутье в вопросе курдских боевиков. США называют эти банды своими союзниками, и ЕС должен поддерживать такую риторику. Германии придется определиться, что ей важнее – лояльность США или собственные национальные интересы», — пояснил эксперт «Экономика сегодня».

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.