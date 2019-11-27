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В России нашли решение проблемы «торчащих ног» в плацкарте

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В России нашли решение проблемы «торчащих ног» в плацкарте

Москва, 27 ноября. Проблема «торчащих ног» вскоре не будет беспокоить пассажиров российских плацкартных вагонов. Об этом сообщил заместитель генерального директора «Трансмашхолдинга» по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов.

В ноябре на выставке в Москве компания презентовала свою разработку — инновационный плацкартный вагон. Сейчас «Трансмашхолдинг» готовит еще два концепта. Прототипы покажут в столице и в регионах России, после чего все желающие смогут поделиться мнением о макетах. На основе выбора россиян будет принято решение, какой именно вагон запустить в производство, сообщает телеканал «360».

В России нашли решение проблемы «торчащих ног» в плацкарте

По словам Лошманова, вагоностроители планируют на два сантиметра увеличить поперечные полки и на три — продольные. В связи с этим изменятся и габариты самого вагона.

«Он на 30 сантиметров шире, что позволит персонализировать пространство и вообще решить проблему так называемых торчащих ног в плацкартных вагонах», — рассказал Лошманов.

Как сообщает «ФедералПресс», в новых вагонах таже появятся шторки, дополнительные шкафчики и индивидуальные светильники.

Ранее колумнист Федерального агентства новостей Вадим Манукян совершил поездку из Москвы в Ростов-на-Дону в инновационном вагоне. Пасажирам такие вагоны очень понравились в связи с возможностью индивидуального зонирования посадочных мест при помощи шторок для сна.

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Источник: РИА Новости
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