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Путин объявил название трассы Москва — Санкт-Петербург

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Путин объявил название трассы Москва — Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, 27 ноября. Платная трасса М-11 Москва ― Санкт-Петербург будет называться «Нева», заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия магистрали. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе церемонии министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что все подобные трассы имеют названия. Для выбора названия для М-11 было объявлено голосование.

«Насколько я понимаю, там три основных — «Валдай», «Две столицы» и «Нева». Больше всего голосов набрал [вариант] «Нева». Так и назовем», ― заявил Путин.

Глава государства первый проехал по трассе М-11 на лимузине Aurus. Путин отметил, что в стране еще не было ничего подобного, такого уровня, такого класса. Президент РФ поблагодарил всех, кто приложил руку к созданию магистрали.

Строительство трассы М-11 полностью завершилось в середине ноября. Ранее сообщалось, что для легковых автомобилей проезд по платной магистрали обойдется в 1350 рублей.

Напомним, в среду Путин прибыл с визитом в Санкт-Петербург. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что после открытия трассы глава государства проведет совещание с губернаторами тех регионов, через которые проходит магистраль.

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