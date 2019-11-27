Космонавт рассказал, как переживают поломку туалета на МКС

Москва, 27 ноября. Ведущий специалист отряда космонавтов, Герой России Сергей Волков рассказал, чем пользуются российские космонавты в случае поломки туалетов на борту корабля и на МКС.

По его словам, в случае неисправности туалета космонавты ремонтируют его. Кроме того, добавил специалист, космонавты располагают дополнительными приспособлениями для естественных нужд.

«Памперсы, разумеется, у нас есть, так же, как и у американцев. Их используют и в штатных ситуациях, прежде всего при работе в открытом космосе», — рассказал Волков в беседе с «Ридусом».

Ранее стало известно, что туалет российского производства на американском сегменте МКС вышел из строя. По последним данным, астронавтам удалось починить сломанный санузел.

На МКС находятся два туалета российского производства — в российском модуле «Звезда» и американском модуле Tranquility, сообщил телеканал «360». Кроме того, туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях «Союз», но ими пользуются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС.

Отмечается, что с санузлом в российском сегменте МКС проблем не было, отметила «Газета.ру».