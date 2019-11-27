ВСУ нарушили данные Киевом гарантии, обстреляв коммунальщиков в ДНР

Донецк, 27 ноября. Армия Украины обстреляла поселок на окраине Горловки (Донецкая Народная Республика), где в этот момент проводили ремонт коммунальные работники из компании «Вода Донбасса». Об этом в среду заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Шумы в направлении поселка шахты 6/7 с применением минометов калибром 82 мм и РПГ», — пояснили представители ДНР.

Таким образом ВСУ нарушили гарантии безопасности, данные Киевом работникам «Воды Донбасса». Отметим, что только за последние сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим тишины в Донбассе. ВСУ вели огонь по территории ДНР из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Общее висло примененных украинскими силовиками боеприпасов составило 34 единицы.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.