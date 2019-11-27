Зачем Варшава рвется в авангард НАТО. Колонка Евгения Беня

Неделю назад премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории. Пока же в Польше в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы дислоцировано на ротационной основе около 4,5 тыс. военнослужащих США.

Заявление Моравецкого вызвало шквал антироссийской риторики у ряда польских политиков, аналитиков и журналистов. Находящиеся у власти в Варшаве националисты надеются, что Польша, став лезвием механизма НАТО, сможет подстроить этот механизм под себя.

Выйти в авангард альянса

На днях аналитический центр Польши обнародовал доклад, в котором призывает страны НАТО и Евросоюза ответить на разработки Россией спутниковых оборонительных систем. В докладе указано, что Москва намеренно пытается ограничить распространение антиспутникового вооружения, поскольку обеспокоена превосходством США в этой отрасли. Однако в докладе не упомянуто, что РФ неоднократно выступала против милитаризации космоса, поскольку подобная политика несет непосредственную угрозу международной безопасности.

В данный момент именно США занимаются разработкой противоспутникового вооружения, чем создает напряженные отношения между странами. И ранее Москва предлагала Штатам подписать договор о запрете милитаризации космоса, но Вашингтон отказался.

25 ноября министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович принял участие в экспертной конференции «Веймарский трансатлантический форум» в Берлине. Глава внешнеполитического ведомства заявил, что НАТО должна реагировать на новые угрозы. Он подчеркнул, что трансатлантические отношения и Североатлантический альянс являются главными составляющими безопасности и суверенности Польши.

«Мы единогласны в решении нависших проблем и готовы продолжать усиление и модернизацию НАТО», — заявил Яцек Чапутович.

Портал Myśl Polska презентовал два сценария противостояния США с Россией. Первый из них — это нападение всеми доступными видами оружия, в том числе ядерного. Автор публикации называет этот вариант «слишком рискованным». Второй вариант состоит в нанесении России поэтапного существенного экономического урона с целью добиться смены власти в РФ. Именно он и реализуется в последние годы, как отмечается на портале.

Автор подчеркивает, что для недопущения развития второго сценария президент России Владимир Путин в «чрезвычайно сложных обстоятельствах сделал несколько мастерских шагов». В частности, он препятствовал победе в Киеве «западного варианта» и провел успешную политику на Ближнем Востоке.

Националисты, которые находятся у власти в Варшаве, отличаются откровенностью. В крупнейших западноевропейских странах НАТО и политики, и аналитики даже друг другу смущаются признаться, что годами ведут войну на разрушение российской территориальной целостности и государственности. В Польше же, как мы видим, прямо заявляют, что такой антироссийский сценарий реализовывался еще до воссоединения России с Крымом. И, если бы Путин не препятствовал победе в Киеве «западного варианта» и не проводил успешную политику на Ближнем Востоке, дела с реализацией антироссийского сценария обстояли бы успешнее. И это прямое признание того, что Запад первым начал противостояние с Россией.

В октябре американский исследовательский фонд Jamestown Foundation опубликовал доклад о вероятной войне России со странами НАТО. В нем описано, как США и Польша аннексируют Калининградскую область.

В сентябре глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что расширение присутствия американских военнослужащих на территории страны связано с изменением геополитической ситуации и политикой России. В августе премьер Моравецкий сообщил, что доволен скоростью увеличения численности войск НАТО в Польше в последние годы.

Следуя традициям польского национализма, президент Польши Анджей Дуда заявляет без обиняков: «Я не помню, чтобы Россия когда-нибудь решалась атаковать страну, в которой есть американские военные». В 2017 году, когда в Варшаву приезжал президент США Дональд Трамп, лидеры двух стран говорили о вероятности размещения американской базы в Польше и необходимых для этого 1,5-2 млрд долларов.

Во время визита в Вашингтон в сентябре 2018 года Дуда предложил назвать будущую американскую военную базу на польской земле рядом с Россией в честь президента США «Форт-Трамп» и заплатить из польского кармана за нее свыше двух млрд долларов. Это стало одновременно и бочкой меда для США, и бочкой дегтя для ведущих стран ЕС, которых Трамп принуждает выплатить все долги НАТО за разные годы в размере 2% от их ВВП, а они к этому не очень склонны. Таким образом Польша вызывающе продемонстрировала, что проблемы ЕС во взаимоотношениях со Штатами ее не волнуют.

В настоящий момент более многочисленным военным контингентом, чем в Польше, американцы располагают только в трех европейских странах: в Германии, Италии и Великобритании. Военное присутствие США в двух первых — отчасти эхо Второй мировой войны. Великобритания, в свою очередь, выступает элементом англосаксонской морской геополитической структуры, тесно связанным с Вашингтоном. При этом в Европе нет государства, которое бы открыто просило разместить на своей территории иностранные военные базы. Вернее, такой страны не было до недавнего времени, но Польша создала прецедент.

Крокодиловы слезы о единой Европе

Польша демонстрирует недовольство Россией, надеясь надавить на Запад. В лице же Берлина она видит стародавнего конкурента по гегемонии. Вызывающие претензии Польши к Германии, образующей вместе с Францией ядро ЕС, куда значительнее текущих расхождений с союзником: Анджей Дуда убежден, что Германия всё еще должна Варшаве репарации за ущерб, нанесенный во Второй мировой войне. Дуда ссылается на слова погибшего польского президента Леха Качиньского, который утверждал, что Берлин так и не рассчитался с поляками за войну.

По мнению Варшавы, ФРГ должна не менее 50 млрд долларов, а вопрос этих репараций, по словам Дуды, вопрос «истины и ответственности» в силу того, что польское государство имеет право на компенсацию ущерба, причиненного Третьим Рейхом в 1939-1945 годах. Компенсация должна стать «напоминанием для немцев о справедливости и о том, что принадлежит Польше», как уверены в польском правительстве, которое, однако, предпочло забыть о совместной с Гитлером оккупации Чехословакии.

Polska Times сейчас информирует, что польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский считает, что у Франции есть старая традиция, которая позволяет стране поддаваться России, а это негативно сказывается на единстве Европы. «Макрон уязвим для давления России», — рассказал депутат от Польши.

Сариуш-Вольский обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в чрезмерной восприимчивости к российскому давлению, а это образует пророссийский вектор во взглядах политических элит, но, дескать, такая традиция у Франции возникла давно.

По мнению польского депутата, Макрон отдает свое предпочтение общению с Россией для того, чтобы возместить свои провалы во внутренней политике. Политик признался, что ему кажется, что Макрон хитрый, а Франция находится не в лучшем состоянии: экономическая стагнация, бюджетный дисбаланс, социальные конфликты на улицах.

Польский депутат пытается списать векторы тенденций европейской геополитики на субъективно-личностный фактор — на чью-то хитрость или на инерцию психологических архетипов, называемых им «традицией». Это — довольно наивный, досужий, можно сказать, подход.

На самом деле Париж, как и Берлин, находится под давлением Вашингтона по широкому спектру экономических, политических и военно-стратегических вопросов, а во многом поэтому стремится выстроить новую удобную для себя конфигурацию противовесов в Европе, в том числе развивая отношения с Москвой вопреки сближению России с Китаем и кризису в отношениях США и России.

Варшава же, напротив, претендует стать новым проамериканским эпицентром Старого света, оплотом конфронтации с Москвой, сейчас увеличивая присутствие американских военных в десять раз. Если для Франции ценнее всего общеевропейское единство, то для Польши важнее всего максимально плотное сближение с США, которое в том числе поможет наращивать влияние в Восточной Европе и независимую линию поведения от Франции и, прежде всего, от Германии, а Великобританию в связи с Brexit в Варшаве вообще сейчас воспринимают, как отрезанный ломоть.

Таким образом, получается, что на самом деле в Варшаве льют крокодиловы слезы в связи с сохранением единства Европы.

Жесткое балто-славянское доминирование

Два из 17 основных учений альянса в этом году прошли на территории Польши. В июне, когда в прибалтийских странах и на Балтийском море состоялись маневры «Балтопс-2019», одновременно с ними в Польше имели место одни из крупнейших за последнее время учений НАТО — Dragon-2019, в которых приняли участие 18 тыс. военных, 2,5 тыс. единиц боевой техники, а маневры шли на земле, в воздухе и на море. Таким образом, Калининградская область снова оказывалась в плотном кольце НАТО.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на беспрецедентные по масштабам учения НАТО, которые пройдут в Польше в 2020 году. Он заявил: «Прямо у границ Белоруссии весной будущего года Североатлантический альянс собирается провести масштабные военные учения. Таких учений у наших границ не проводилось. <...> Какой можно задать риторический вопрос? Не знаем, кому это надо».

Как сообщалось ранее, в 2020 году США осуществят крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу. В ней примут участие 20 тыс. военнослужащих вместе с военной техникой. Войска будут развернуты в Польше и странах Балтии для участия в учениях Defender-2020. Всего в маневрах будет задействовано 37 тыс. солдат НАТО из 18 стран, тренировки пройдут на территории 10 стран.

Кстати, в Польше до сих пор иной раз возникают вопросы по территориальной принадлежности относящейся к Чехии Судетской области, не говоря о западных областях Украины и Белоруссии.

Именно на жесткое балто-славянское доминирование Польши ставят варшавские политики-националисты, стремящиеся превратить свою страну в лезвие механизма НАТО, в его авангард с возрастающей численностью войскового контингента и развивающейся военно-технической инфраструктурой.