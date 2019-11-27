Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Минтранс назвал стоимость проезда по трассе М11 Москва — Петербург

217
0 Оставить комментарий

Минтранс назвал стоимость проезда по трассе М11 Москва — ПетербургМосква, 27 ноября. Стоимость проезда по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург составит 1350 рублей для всех легковых автомобилей, пробок на въезде и съезде с магистрали не будет. Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Глава Минтранса отметил, что открытие этого проезда имеет большое значение, поскольку связывает две столицы — Петербург и Москву. Также магистраль открывает новые возможности для регионов, через которые проходит.

Минтранс назвал стоимость проезда по трассе М11 Москва — ПетербургРанее резидент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Северной столице, открыл новую платную трассу. Глава государства отметил, что ранее в стране не было ничего подобного такого уровня и класса.

Полноценное движение по новой магистрали также откроется 27 ноября.

Новая дорога проходит параллельно существующей автомобильной трассе М10 «Россия». Общая протяженность магистрали составляет 669 км. Отмечается, что путь от Москвы до Петербурга по ней займет не более пяти с половиной часов.

Минтранс назвал стоимость проезда по трассе М11 Москва — Петербург

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров