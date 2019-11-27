Минтранс назвал стоимость проезда по трассе М11 Москва — Петербург

Москва, 27 ноября. Стоимость проезда по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург составит 1350 рублей для всех легковых автомобилей, пробок на въезде и съезде с магистрали не будет. Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Глава Минтранса отметил, что открытие этого проезда имеет большое значение, поскольку связывает две столицы — Петербург и Москву. Также магистраль открывает новые возможности для регионов, через которые проходит.

Ранее резидент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Северной столице, открыл новую платную трассу. Глава государства отметил, что ранее в стране не было ничего подобного такого уровня и класса.

Полноценное движение по новой магистрали также откроется 27 ноября.

Новая дорога проходит параллельно существующей автомобильной трассе М10 «Россия». Общая протяженность магистрали составляет 669 км. Отмечается, что путь от Москвы до Петербурга по ней займет не более пяти с половиной часов.