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Минобороны РФ передало армии Киргизии два Ми-8МТ и модернизированные РЛС

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Минобороны РФ передало армии Киргизии два Ми-8МТ и модернизированные РЛС

Бишкек, 27 ноября. Министерство обороны РФ передало армии Киргизии два вертолета Ми-8МТ и два радара, которые были модернизированы в России. Церемония передачи Киргизии воздушных машин прошла в среду на аэродроме «Кант», сообщила пресс-служба военного ведомства России.

Как отметил заместитель руководителя оборонного ведомства Александр Фомин, Москва передала Бишкеку два многоцелевых вертолета Ми-8МТ и две подвижные наземные радиолокационные станции (РЛС) П-18-2.

Он обратил внимание на то, что такие вертолеты очень востребованы в армии Киргизии.

«Они (вертолеты. — Прим. ФАН) позволят оперативно и с высоким качеством решать задачи в условиях горной местности и труднодоступности отдельных территорий, значительно повысят возможности авиации ВС Киргизии», — указал Фомин.

По словам заместителя главы Минобороны, усовершенствованные РЛС «ждут в войсках противовоздушной обороны республики», благодаря этим системам можно будет расширить возможности по защите воздушных границ от террористической угрозы.

Кроме того, Фомин заявил, что поступательное развитие дружественных и союзнических отношений между двумя странами «является одним из самых важных факторов сохранения стабильности в регионе».

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Источник: Пресс-служба Минобороны России
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