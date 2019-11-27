Лавров призвал Запад отказаться от «имперских замашек»

Бишкек, 27 ноября. Западные страны должны отказаться от своих «имперских запашек» и перестать навязывать всему миру свою волю. Об этом в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в дипломатической академии МИД Киргизии.

По его словам, Запад застрял в прошлом и не понимает, что мир уже не тот, что прежде.

«Наилучший способ прекратить эту ненормальную ситуацию — это отказаться от имперских замашек. Отказаться от привычек из прошлых веков, от привычек диктовать всем свою волю и становиться судьей всему и вся», — отметил Лавров.

В качестве примера он привел политику, которую США проводят в Средней Азии. Вашингтон сегодня напрямую обращается к странам этого региона, настаивая на том, чтобы они отказались от сотрудничества с Россией, хотя многие из них являются военно-политическими союзниками Москвы.

Глава российского МИД также обратил внимание на абсурдность условий снятия российских санкций, которые поставили западные страны. Они требуют, чтобы Москва соблюдала Минские соглашения, однако Россия не является участником этого документа, она в нем не упомянута.

Напомним, что санкции были введены против РФ в 2014 году на фоне событий, которые разворачивались на Украине. В ответ РФ объявила эмбарго на ввоз продуктовых товаров из стран, участвующих в санкционном давлении. Российская сторона уверена, что Украина стала лишь формальным поводом для санкций, на деле же это просто инструмент сдерживания, который США и их союзники используют в политических и экономических интересах.