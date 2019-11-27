Гузеева снимком после бани привела фанатов в восторг

Москва, 27 ноября. Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась с поклонниками домашней фотографией, на которой запечатлена после бани без макияжа и укладки.

Снимок появился в социальной сети Instagram. Гузеева предстала перед подписчиками пьющей чай в халате и с полотенцем на голове. На столе, у которого расположилась артистка, — чайный сервиз и ваза с гранатами.

«Выходной! После бани… Это мое время и моя красота», — цитирует Гузееву «Утро.ру».

Поклонники телеведущей пришли в восторг от простоты и особой атмосферы, которую передает снимок, передает «Газета Кемерова».

«Уютная такая!» — оценила mur_k_mur.

«Ларис, с легким паром! У тебя в доме все красивое! Потому что ты красивая», — похвалила актриса и телеведущая Юлия Зимина.

«Дама с гранатами», — прокомментировала larisonchik31.

Некоторые подписчики вспомнили в комментариях о балерине Анастасии Волочковой, которая нередко публикует фотографии и видеозаписи, на которых предстает после посещения бани.

«Скучно смотреть такие выходы из бани после постов Волочковой», — высказался пользователь под ником pozvoni_solo.

Ранее бывшая прима Большого театра шокировала пользователей Instagram видео, на котором она, источая пар после бани, собирается охладиться в ледяной купели. Правда, для этого ей предварительно пришлось прорубить заледеневшую поверхность воды топором.

А до этого Волочкова из бочки поговорила с подписчиками о деньгах, прикрыв грудь банными вениками.