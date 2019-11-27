Москвичи поделились впечатлениями о поездках по МЦД

Москва, 27 ноября. В прошлый четверг в столице был дан старт движению поездов на Московских центральных диаметрах (МЦД). Спустя почти неделю корреспондент Федерального агентства новостей решил узнать у москвичей, что они думают о новом «наземном метро».

В честь открытия с 21 ноября по 8 декабря проезд на поездах МЦД бесплатный. Жители города и области поспешили познакомиться с крупнейшим транспортным проектом Москвы.

Многие отметили, что МЦД упростил жизнь москвичей и жителей Подмосковья.

«Мне добираться до Митино с работы, я посмотрела, 1,5 часа. А сейчас — 40 минут. Красота! [До открытия МЦД] на метро каталась — далеко, неудобно. Уже думала, усну там где-нибудь под конец», — призналась одна из собеседниц ФАН.

Она также оценила комфорт в новых поездах, курсирующих по диаметрам.

«Я [до этого] ездила на старых электричках — такое себе удовольствие, — заметила девушка. — А тут светленько, уютненько, миленько. Просторно, главное. Единственное пожелание: пусть объявляют, в какую сторону выходить. А то тут у нас сейчас бабушка потерялась — не знала, куда бежать».

Пассажиры активно изучают новые станции «наземного метро».

«Сегодня первый раз прокатился до этой станции, — признался молодой человек, стоящий на перроне. — И сейчас еду в обратную сторону — до Опалихи. Удобнее, чем ехать на маршрутках, на 120-х, например, которые здесь ходят. Потому что, бывает, они встают в пробки жесткие. Благо теперь проблема не так остра. Мне кажется, это прекрасная идея была — запустить все эти диаметры».

Поезда МЦД стали отличной альтернативой другим видам транспорта.

«Пока строительство моста — на автобусе, конечно же, неудобно ехать, — пояснила женщина. — А сейчас [после открытия МЦД] — очень хорошо».

Пассажиры отметили, что даже в часы пик в поездах удается избежать толкучки.

«Поменьше народу. Вечером, в час пик, раньше было битком. Вот как раз сейчас в час пик едем. Смотрите, вот электричка едет — сейчас посмотрим, — предложил один из собеседников агентства и заглянул в окна проезжающего мимо состава. — Достаточно свободно».

МЦД представляет собой новое «наземное метро» столицы, которое связывает пригородные электрички и подземку. Диаметры объединяют региональный центр с подмосковными городами — Лобней, Долгопрудным, Красногорском, Одинцово и Подольском.

В рамках проекта МЦД планируется запустить пять сквозных маршрутов. 21 ноября были открыты МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский». На этапе проектирования находятся еще три направления — МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», МЦД-4 «Киевско-Горьковский» и МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий». Предполагается, что их строительство будет завершено в ближайшие пять лет.

По маршруту будут курсировать новые поезда «Иволга», которые по качеству перевозок и уровню сервиса не уступают составам метрополитена и Московского центрального кольца.

Напомним, в ноябре 2017 года президент России Владимир Путин провел рабочее совещание с мэром столицы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым. Главе государства впервые представили в детальном виде проект МЦД, идея получила его поддержку и была признана одной из приоритетных в московском транспортном узле.

Уже через месяц Собянин, Белозеров, министр транспорта России Максим Соколов и губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании координационного совета по развитию транспортной системы московского региона подписали план-график реализации первого этапа проекта.

Открытие МЦД-1 и МЦД-2 состоялось 21 ноября. Одним из первых пассажиров поездов на диаметрах стал Путин. Главе государства вручили новую платежную карту «Тройка» для поездок в метро и МЦД.

24 ноября метрополитен столицы запустил опрос среди пассажиров Московских центральных диаметров, в котором они могут оставить свои пожелания о работе транспорта.