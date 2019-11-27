Лавров ждет от Зеленского подробного изложения позиции по «Минску» на саммите в Париже

Бишкек, 27 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский должен подробно изложить свою позицию по Минским соглашениями на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я думаю, там президент Зеленский должен будет очень подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению минских договоренностей», — сказал российский дипломат, выступая перед студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД Киргизии.

Минским соглашениям альтернативы нет, и об этом говорят «наши партнеры», включая Евросоюз и США, отметил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул необходимость прямых переговоров между Киевом и республиками Донбасса. По его словам, минские договоренности предполагают решение всех вопросов «через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском».

«И это зависит прежде всего от этих сторон, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины», — констатировал он.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота в стране к власти пришло новое руководство, Донецк и Луганск отказались подчиняться ему и объявили о своей независимости. В ответ Киев открыл военную кампанию против республик Донбасса.

Саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. Лидеры «нормандской четверки» должны встретиться в Париже.