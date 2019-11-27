Генерал ВСУ пригрозил «при необходимости» уничтожить Крымский мост

Киев, 27 ноября. Бывший заместитель главы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал Крымский мост уязвимой целью для авиации и ракетных комплексов.

По его словам, ввод в эксплуатацию автомобильной части Крымского моста позволяет России решить ряд экономических и военных вопросов на полуострове. При этом отметил, что Крымский мост является уязвимой целью для военной авиации и ракетного вооружения.

«Некоторые военные и экономические вопросы снимает построение моста, по которому автомобильное сообщение уже введено, а к концу этого года планируется железнодорожное. Хотя оба моста являются достаточно уязвимой целью как для авиации, так и для ракетных комплексов, надо это оценивать таким образом», — сказал Романенко в эфире UATV.

Стоит отметить, что Романенко не первый раз делает подобные заявления. В середине ноября экс-заместитель главы Генштаба ВСУ выразил уверенность, что Украина может «запросто уничтожить Крымский мост, если возникнет такая необходимость». По мнению Романенко, инфраструктурный объект является «несложной целью».

«Она неподвижна, имеет большую отражающую поверхность и большую протяженность», — пояснил он.

Романенко предположил, что для уничтожения моста украинские военные могут использовать ракетный комплекс РК-360МЦ «Нептун» или реактивные системы залпового огня «Ольха» и «Гром».

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проводились и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

16 мая 2018 года стартовало движение легковых автомобилей по автодорожной части Крымского моста. В настоящее время завершается подготовка к запуску железнодорожной части моста, открытие которой запланировано на декабрь2019 года. Крымский мост соединят полуостров с материковой частью России. Его протяженность составляет 19 километров.