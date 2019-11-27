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Новости Сирии

Лавров рассказал о работе канала российских и американских военных по Сирии

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Лавров рассказал о работе канала российских и американских военных по Сирии

Бишкек, 27 ноября. Канал между российскими и американскими военными в Сирии работает профессионально и устраняет риски непреднамеренных инцидентов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Есть канал между военными России и США, канал, который работает профессионально и который обеспечивает устранение рисков каких-то непреднамеренных инцидентов», — сказал Лавров в ходе выступления на лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия не хочет создавать какие-либо проблемы для сирийского народа, угрозы для российских военнослужащих, которые находятся в Сирии по приглашению официального Дамаска и помогают в борьбе с терроризмом.

Американские военные находятся в Сирии незаконно и поддерживают курдские террористические формирования. Турция 9 октября начала военную операцию против курдских боевиков и террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

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