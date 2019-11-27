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ФАН-ТВ
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На трассе «Сибирь» в ДТП пострадали девять детей. ФАН-ТВ

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В Усольском районе Иркутской области на федеральной трассе «Сибирь» произошло ДТП. Столкнулись легковой автомобиль Toyota Corona Premio и автобус ПАЗ, принадлежащий кадетскому корпусу Усолье-Сибирского. В нем в сторону Иркутска ехали 17 кадетов, двое сопровождающих и водитель.

По предварительной информации, водитель иномарки пошел на обгон, или ему стало плохо, и машины столкнулись. С места происшествия в Польскую детскую городскую больницу были доставлены девять детей, а водитель иномарки отправлен в Усольскую городскую больницу. Точные причины ДТП выясняют сотрудники полиции.

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