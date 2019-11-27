Пасечник назвал фашизмом план Киева о депортации жителей Донбасса

Луганск, 27 ноября. Предложение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова депортировать жителей Донбасса является фашизмом, заявил Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«План секретаря СНБО [Алексея] Данилова — это фашизм в чистом виде», ― уверен Пасечник.

Глава ЛНР подчеркнул, что подобные документы, решения, связанные с фашизмом, в современном мире недопустимы. Власти ЛНР не допустят реализации плана Киева по депортации донбассцев.

«Мы сделаем все возможное для того, чтобы наши граждане жили спокойно, свободно, без фашизма», — добавил глава ЛНР.

Ранее в Сети появилось письмо Данилова, адресованное главам офиса президента Украины, Службы безопасности Украины и правительства страны. В письме отмечается, что большинство жителей Донбасса «не являются проукраинскими», а поэтому должны быть привлечены к уголовной ответственности и переселены в РФ или западные и центральные районы Украины.

Опубликованное в Сети письмо прокомментировал полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов. Он отметил, что информация о плане по депортации жителей Донбасса носит провокационный характер и не соответствует мирному урегулированию гражданской войны в стране. Грызлов призвал Киев воздержаться от провокационных заявлений.