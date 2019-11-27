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Лавров заявил, что Россия будет делать все для преодоления кризиса на Украине

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Лавров заявил, что Россия будет делать все для преодоления кризиса на УкраинеБишкек, 27 ноября. Россия будет делать все от нее зависящее, чтобы помочь преодолеть внутриукраинский кризис на основе полного выполнения Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Выступая перед студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД Киргизии, он отметил, что в Москве не одобряют действий внерегиональных игроков, стремящихся оказать влияние на внешнеполитический курс государств региона в нужном для себя ключе.

По мнению Лаврова, печальный результат такой политики ярко отразился на Украине.

Дипломат объяснил, что государство стало жертвой спровоцированного извне госпереворота и оказалось под внешним управлением при прошлом режиме (при президенте Петре Порошенко. — Прим. ФАН), после чего было отброшено далеко назад, лишившись при этом мощной индустриальной базы.

Вдобавок ко всему страну заставили совершать «ложный выбор» между Россией и Европой, отметил дипломат.

«Еще только предстоит урегулировать конфликт в Донбассе, преодолеть глубочайший раскол украинского общества. И Россия, как участница контактной группы и участница «нормандской четверки», будет делать все от нее зависящее, чтобы помочь преодолению внутриукраинского кризиса на основе полного выполнения Минских договоренностей», — заверил глава российского МИД.

Напомним, конфликт на Украине начался в 2014 году, когда Донецкая и Луганская области отказались признавать установившуюся после государственного переворота в стране власть и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на это Киев ввел войска на территорию ДНР и ЛНР в рамках так называемой «антитеррористической операции».

Вопрос урегулирования внутриукраинского конфликта обсуждается на различных международных площадках, в том числе в Минске и в рамках «нормандского саммита» с участием Украины, России, Германии и Франции.

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Источник: ТАСС
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