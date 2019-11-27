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Россия

Полет Ту-95МС над водами Японского и Восточно-Китайского морей длился более 10 часов

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Полет Ту-95МС над водами Японского и Восточно-Китайского морей длился более 10 часов

Москва, 27 ноября. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского и Восточно-Китайского морей», — говорится в сообщении МО РФ.

Отмечается, что Ту-95МС сопровождали истребители Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России.

Полет двух Ту-95МС ВКС России длился более десяти часов и выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использование воздушного пространства. Самолеты летели над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей без нарушения границ других государств, констатировали в ведомстве.

На отдельных этапах полета российские самолеты Ту-95МС сопровождали южнокорейские истребители F-15 и F-16 и японский F-2.

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Источник: Пресс-служба Минобороны РФ
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