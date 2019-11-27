Путин проехал по новой трассе М11 на лимузине Aurus

Санкт-Петербург, 27 ноября. Президент РФ Владимир Путин открыл платную трассу М11, которая связывает Москву и Петербург. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей. Глава государства проехал по новой дороге на лимузине Aurus.

«У нас в стране еще не было ничего подобного, такого уровня, такого класса. В вашем лице поздравляю всех, кто приложил к этому руку. Это будет способствовать развитию регионов, экономики страны», — отметил Владимир Путин на церемонии открытия.

Глава государства поблагодарил партнеров, способствовавших реализации проекта, и подчеркнул, что трассу М11 необходимо обустроить пунктами отдыха, питания и АЗС.

«Ваша работа на этом не заканчивается. Трасса должна быть обустроена. Это пункты отдыха, заправки, связь, Интернет — все должно работать по-современному. В истории России ничего подобного не было, но теперь есть. Это положительный опыт, есть планы по развитию других трасс», — сказал президент РФ.

Напомним, сегодня Путин прибыл с визитом в Санкт-Петербург. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что после открытия трассы глава государства проведет совещание с губернаторами тех регионов, через которые проходит магистраль.

Строительство трассы М11 полностью завершилось в середине ноября. Ранее сообщалось, что для легковых автомобилей проезд по платной магистрали обойдется в 1820 рублей в будние дни и в 2020 рублей в выходные.