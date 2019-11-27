В Госдуме рассказали об ответе России в случае попытки Украины взорвать Крымский мост

Угроза украинского генерала Игоря Романенко взорвать Крымский мост — это «бред сумасшедшего», Киев не пойдет на это, так как получит ответный удар со стороны России, уверены депутаты Госдумы Владимир Богодухов и Павел Дорохин.

Бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в эфире телеканала UATV пообещал, что, если Россия начнет возрождать «проект Новороссия», то Киев ракетным залпом или авиаударом уничтожит Крымский мост, который, по мнению украинского генерала, якобы может быть использован для переброски российских войск.

«К концу этого года планируется начать железнодорожное движение. Хотя оба моста (железнодорожная и автомобильная части Крымского моста — прим. ФАН) являются достаточно уязвимой целью как для авиации, так и для ракетных комплексов, надо это оценивать таким образом», — добавил Романенко.

Депутат Владимир Богодухов подчеркнул, что никто в России не собирается реанимировать «проект Новороссия». Решение по этому вопросу могут принять только лично Донецкая и Луганская народные республики.

«Заявление украинского генерала — это бред сумасшедшего, и никто на это не пойдет. Даже если такие попытки со стороны Украины будут, то ни одна ракета и самолет не долетит до моста. Система ПВО очень надежно защищает этот объект, т. к. он является стратегическим. Даже если какой-то сумасшедший захочет это сделать, то у него ничего не получится», — заявил Богодухов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Парламентарий подчеркивает, что у украинского генерала «мысли не очень здорового человека». Такие решения принимаются на государственном уровне, объясняет собеседник ФАН.

«Украинский генерал — это военный человек, который высказал свое бредовое мнение», — пояснил депутат.

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин утверждает, что генерал вероятно находился «в пьяном угаре», когда делал это заявление.

«Украина на это не осмелится, т. к. у нее нет таких сил и средств. Кроме того, в противном случае она получит соответствующий удар с нашей стороны. Стоит отметить, что, когда строился Керченский мост, то нашими структурами были предусмотрены все необходимые профилактические меры для его защиты. Поэтому мы можем быть абсолютно спокойны, все четко и хорошо там защищено», — сказал Дорохин.

Ранее сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди осудила заявления Киева по поводу Крымского моста. По ее словам, украинским властям давно уже пора перестать заниматься популизмом, а также просто необходимо начать думать о людях, живущих в их собственной стране. Она объяснила, что открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту никак не влияет на рост благосостояния украинцев.

В конце декабря стартует железнодорожное пассажирское сообщение между Москвой, Петербургом и городами Крыма. Фирменные поезда «Таврия» будут следовать через Крымский мост из Москвы в Симферополь и из Петербурга в Севастополь.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. В Москве неоднократно подчеркивали, что возвращение Крыма в состав РФ произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, и что крымский вопрос закрыт окончательно.