Песков заявил о нехватке времени на переговоры с Украиной по транзиту газа

Москва, 27 ноября. Россия продолжает обсуждать с Украиной вопрос транзита газа, однако переговоры проходят в режиме цейтнота. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время украинский «Нафтогаз» проходит процедуру анбандлинга — из госкомпании выделяется независимая структура, которая будет отвечать за транзит газа. Все это требует времени, которого катастрофически не хватает.

«Сейчас идет обмен коммерческими предложениями. Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения, мы в цейтноте, времени мало», — отметил официальный представитель Кремля.

При этом Песков отказался разглашать детали переговоров, заявив, что говорить об этом пока рано.

Напомним, что в этом году истекает действующий контракт на транзит газа, а стороны пока не договорились о его продлении. Киев пытается принудить Москву к заключению соглашения на следующие 10 лет, опасаясь потерять деньги из-за «Северного потока — 2» (запуск этого газопровода делает транзит ненужным как для РФ, так и для Европы). Российская сторона в свою очередь заявляет, что готова продлевать контракт только при условии отзыва всех исков со стороны Украины и отмены штрафа, наложенного украинским антимонопольным органом на «Газпром». На сегодняшний день Киев ждет от Москвы выплаты около 22 млрд долларов по газовым спорам.