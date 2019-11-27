В Совфеде рассмотрят предложение ввести санкции против участников АТО в Донбассе

Москва, 27 ноября. Введение санкций против участников «антитеррористической» операции в Донбассе (АТО) стало бы логичным и оправданным с моральной точки зрения шагом со стороны России. Об этом заявил политолог Сергей Михеев.

Он предложил отслеживать приезд в Россию на заработки воевавших на стороне Украины силовиков, действия которых могут попадать под действующие статьи Уголовного кодекса РФ. Политолог считает, что участники гражданской войны, развернувшейся в Донбассе, не должны «кормиться» за чужой счет.

Михеев также выступил с инициативой создать базу данных участников АТО, что станет неким зеркальным ответом на работу скандального украинского сайта «Миротворец». Только попавшим в списки не станут угрожать расправой.

«Если против наших людей принимаются враждебные действия, мы вправе предпринимать ответные меры», — цитирует его «Парламентская газета».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя идею политолога, отметил, что законодатели готовы рассмотреть это предложение.

«Они (участники АТО. — Прим. ФАН) воевали против граждан ДНР и ЛНР, часть из которых уже являются гражданами России. И если мы будем давать у себя работу тем, кто воевал против российских граждан в Донбассе, это будет аморально», — указал он.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Донецкая и Луганская народные республики не приняли произошедшего в Киеве государственного переворота и объявили о независимости. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении паспортов России жителями ДНР и ЛНР, передает «Газета.ru». Глава государства отметил, что такой шаг был предпринят по гуманитарным соображениям и направлен на защиту прав жителей Донбасса.

Сайт «Миротворец» создали в 2014 году, пишет «Ридус». На портале публикуют персональные данные тех, кто якобы «угрожает нацбезопасности Украины». В списки сайта попали личные данные журналистов, артистов и политиков, которые, по мнению авторов ресурса, ведут «антиукраинскую» деятельность.