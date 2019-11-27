Мать пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянки рассказала о состоянии дочери

Москва, 27 ноября. Мать россиянки Елены Писнячевской, пострадавшей в ДТП в Доминикане, рассказала о состоянии дочери. Девушке сделали операцию, и она находится под наблюдением медиков.

«Мне сказали, что операция проведена и состояние стабильное. Что значит «стабильное» — значит не умерла. И все», — сообщила женщина.

Мать пострадавшей отметила, что сейчас в Доминикане ночь, поэтому ей не сообщили никаких деталей о состоянии дочери. Женщина уверена, что необходимость хирургического вмешательства указывает на серьезность травмы Писнячевской.

«Она с молодым человеком поехала. Он тоже пострадал», — уточнила мать пострадавшей россиянки в беседе с корреспондентом телеканала «360».

Напомним, авария произошла 27 ноября недалеко от города Игуэй. По предварительным данным, водитель грузовика совершил резкое перестроение, и автобус с российскими туристами врезался в крупногабаритный автомобиль, после чего перевернулся. В автобусе в момент ДТП находились 39 россиян, в том числе трое детей, сообщает «Пятый канал». После аварии госпитализировали 17 человек. Пострадавших доставили в больницы Санто-Доминго. В связи с ДТП Следственный комитет РФ начал проверку, передает RT.