Шведский суд не удовлетворил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Стокгольм, 27 ноября. Суд округа Свеа в Швеции не удовлетворил апелляцию российской компании «Газпром» на решение арбитражного суда в споре с украинским «Нафтогазом». Об этом говорится в решении суда.

«Сегодняшнее решение означает, что суд отказал в требовании «Газпрома» и решение арбитражного суда не может быть отменено», ― говорится в сообщении.

В шведском суде отметили, что в ходе разбирательства не было выявлено процедурных нарушений.

Напомним, в 2017 году Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на транзит газа на общую сумму 4,7 миллиарда долларов. При этом суд зачел встречные требования, и в итоге российская компания осталась должна украинской 2,56 миллиарда долларов.

«Газпром» впоследствии обжаловал данное решение и инициировал процедуру расторжения контрактов с украинской стороной через суд. Российской стороне удалось добиться приостановки исполнения решения суда по транзитному контракту. В ответ Киев заявил, что подготовит новое судебное требование с учетом высказанных судом замечаний.

В 2018 году «Нафтогаз» начал новый арбитраж, выдвинув претензии к «Газпрому» из-за тарифов на транзит газа через Украину и требуя компенсировать «недоимки» на сумму в почти 11,6 миллиарда долларов. «Газпром» обжаловал решения в марте 2018 года и потребовал полной отмены «транзитного» решения.

При этом срок действующего контракта на поставку российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце текущего года. В настоящее время российская и украинская компании проводят консультации по вопросу продолжения транзита после истечения его срока. «Газпром» предложил «Нафтогазу» цену на 25% ниже, чем текущая стоимость европейского газа, который закупает Киев. Однако в «Нафтогазе» сочли скидку недостаточной.