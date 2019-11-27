Отмена концерта Аллегровой в Мурманске обернулась скандалом

Мурманск, 27 ноября. Отмена концерта певицы Ирины Аллегровой в Мурманске обернулась скандалом. Поклонники звезды жалуются на трудности, возникшие при возврате билетов.

«Императрица» должна была выступить в Мурманске 15 ноября, но фанаты даже не знали, что звезда эстрады не приедет в их родной город.

«В Мурманске народ пришел к концертному залу и увидел закрытые двери, – посетовали мурманчане. – Выступление Аллегровой отменили, но никого о том, что Ирина не приедет, не оповестили».

Как пишут в прессе, причин, по которым Аллегрова не приехала в Мурманск, несколько: стоимость билетов и «эксклюзивный» партнер певицы. Цена за билет достигала семи тысяч рублей, к тому же заветный билет на мурманское выступление 67-летней знаменитости можно было купить только у «эксклюзивного» партнера, а не в кассе концертного зала.

В социальных сетях поклонники артистки жалуются, что после отмены концерта проблематично вернуть потраченные на билет деньги.

«Вот так мы сходили на очередную звезду... деньги за билет ждем теперь», — написала поклонница, прикрепив фото заявления с просьбой вернуть средства.

Многие интернет-пользователи посмеялись, что еще есть люди, которым интересно творчество певицы, и не удивились, что сейчас у поклонников артистки возникли проблемы с возвратом денег.

«Ну и что же здесь криминального?» — процитировал песню Аллегровой Павел Клюваченко.