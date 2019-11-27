27 человек стали жертвами землетрясения в Албании. События дня. ФАН-ТВ

Дело Эльджаркиева
Басманный суд Москвы арестовал возможных участников убийства главы Центра «Э» Ингушетии. Двум местным жителям предъявили обвинение по статьям убийство и незаконное ношение оружия. Ибрагима Эльджаркиева и его брата застрелили вечером 2 ноября. Неизвестный выстрелил несколько раз и скрылся на иномарке. Полиция склоняется к версии заказного убийства. Для поимки подозреваемых в столице ввели спецплан. Расследование уголовного дела продолжается.
Порошенко против газа из России
Против прямых поставок газа из России выступили в партии Петра Порошенко. Как считают в «Европейской солидарности», это угроза национальной безопасности страны. И дело можно рассматривать как государственную измену. Также члены партии выступили за отставку министра энергетики Украины Алексея Оржеля, который анонсировал возможное восстановление прямых поставок. Однако Киев пока никакого решения не принял. Напомним, Незалежная перестала покупать газ у России в 2015 году. С этого времени она закачивает в хранилища топливо, которое приобретает по виртуальному реверсу в Европе. Москва готова возобновить прямые поставки, которые Украине будут стоить дешевле.
Землетрясение в Албании
27 человек стали жертвами землетрясения в Албании, пострадали более 650. Такие данные появились в местных СМИ. Мощные подземные толчки магнитудой 6,4 жители страны ощутили накануне. Эпицентр располагался к западу от Тираны, столицы Албании. Сильнее всего пострадал город Дуррен. Разрушены многие здания. Из-под руин спасли 40 человек, поиски продолжаются. На улицах города местные жители установили палатки. Они опасаются возвращаться в свои дома из-за возможных повторных толчков.
Санкции WADA
Жесткие санкции. Так возможное решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России охарактеризовал будущий президент организации. Витольд Банька отмечает, допинговый скандал не коснется Евро-2020. Сборная России сможет участвовать в чемпионате, а Санкт-Петербург — принимать матчи. Что касается Олимпийских игр — этот вопрос решится 9 декабря. Напомним, комитет WADA рекомендовал лишить РУСАДА статуса и ограничить участие наших спортсменов в крупных соревнованиях на четыре года. Причиной стали нарушения в Московской антидопинговой лаборатории. В сентябре председатель комитета Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тейлор заявил, что данные в столичной лаборатории были изменены. После WADA решило лишить РУСАДА статуса соответствия.