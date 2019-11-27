27 человек стали жертвами землетрясения в Албании. События дня. ФАН-ТВ

Дело Эльджаркиева Басманный суд Москвы арестовал возможных участников убийства главы Центра «Э» Ингушетии. Двум местным жителям предъявили обвинение по статьям убийство и незаконное ношение оружия. Ибрагима Эльджаркиева и его брата застрелили вечером 2 ноября. Неизвестный выстрелил несколько раз и скрылся на иномарке. Полиция склоняется к версии заказного убийства. Для поимки подозреваемых в столице ввели спецплан. Расследование уголовного дела продолжается.

Порошенко против газа из России Против прямых поставок газа из России выступили в партии Петра Порошенко. Как считают в «Европейской солидарности», это угроза национальной безопасности страны. И дело можно рассматривать как государственную измену. Также члены партии выступили за отставку министра энергетики Украины Алексея Оржеля, который анонсировал возможное восстановление прямых поставок. Однако Киев пока никакого решения не принял. Напомним, Незалежная перестала покупать газ у России в 2015 году. С этого времени она закачивает в хранилища топливо, которое приобретает по виртуальному реверсу в Европе. Москва готова возобновить прямые поставки, которые Украине будут стоить дешевле.

Землетрясение в Албании 27 человек стали жертвами землетрясения в Албании, пострадали более 650. Такие данные появились в местных СМИ. Мощные подземные толчки магнитудой 6,4 жители страны ощутили накануне. Эпицентр располагался к западу от Тираны, столицы Албании. Сильнее всего пострадал город Дуррен. Разрушены многие здания. Из-под руин спасли 40 человек, поиски продолжаются. На улицах города местные жители установили палатки. Они опасаются возвращаться в свои дома из-за возможных повторных толчков.