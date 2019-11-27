Психолог рассказала, с какими людьми дружить нельзя

Вашингтон, 27 ноября. Американский эксперт по конфликтным ситуациям Кристин Хаммонд рассказала, с какими людьми не стоит дружить.

Психолог пояснила, что при знакомстве все мы стараемся казаться лучше. Но со временем негативные качества проявляются сильнее.

Среди таких друзей находятся «обвинители». Они постоянно находят причины, чтобы кого-нибудь обвинить в вашем присутствии — мужа, детей, мать. Это значит, что за вашей спиной происходит то же самое.

От «нытиков» тоже нужно избавляться, они утомляют своим присутствием и постоянно на что-то жалуются. «Скряги» и «критики» — нехорошие типы друзей. Первые неприятны из-за своей мелочности, а вторые могут совать свой нос не в свои дела и критиковать.

Эксперт советует сторониться «слишком умных друзей», которые в общении никому не дают и слова сказать. «Хвастуны» и «лгуны» — тоже не лучшие друзья. На таких людей нельзя положиться, потому что не знаешь, когда им можно доверять.

«Молчуны» и «болтуны» — противоположный тип. С первыми вы можете заскучать, а вторые замучают излишней болтовной, пишет Planet Today.

Психолог считает, что лучшие друзья — это те, которые разделяют ваши интересы и взгляды на жизнь. Они способны искренне сопереживать вам, помогать, когда нужна помощь, и радоваться за ваши успехи.