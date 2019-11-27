Москва, 27 ноября. Машиностроители государственной корпорации «Росатом» пригласили музыканта Сергея Шнурова на свое крупнейшее предприятие по производству оборудования для АЭС — завод «Атоммаш». Об этом говорится на официальной странице холдинга «Атомэнергомаш» в Facebook.

Шнурова пригласили на завод «Атоммаш», чтобы он увидел «сварщика будущего».

Ранее Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева в передаче «Диалоги» на телеканале «Россия-24» говорили о том, как можно заинтересовать молодое поколение получать востребованные рабочие профессии​​​. Шнуров уверен, что молодежь не хочет идти в сварщики, потому что в обществе есть стереотипы — думая об этой работе, появляются ассоциации с бутылкой водки, телевизором. По мнению певца, нужно формировать новый образ рабочего, в частности, сварщика.

«Сергей, абсолютно с вами согласны и предлагаем вам как одной из самых популярных российских звезд принять участие в развенчании этих мифов», — обратились к исполнителю рабочие «Атомэнергомаша».

Ранее сообщалось, что Шнуров и Васильева поспорили о блогерах, успешном сварщике и зарплатах учителей. Ольга Васильева призвала готовить людей для жизни в мире, «который наступит через какое-то количество лет», с новыми технологиями и другим восприятием реальности. По ее словам, России потребуются «высокообразованные и широко интеллектуальные» молодые люди, а узкие компетенции в этом только помешают.

Разговор перешел на популярность блогеров и сомнительное воспитание детей, которые выкладывают в Сеть издевательства над сверстниками. Министр припомнила Шнурову его же высказывание из интервью, где тот заявил: «Если у тебя интеллект и кругозор как барсетка, у тебя мир как барсетка».

«Я не хочу, чтобы у наших детей мир был барсеткой», — призналась Ольга Васильева и раскритиковала популярный образ «успешного человека».

Шнуров в ответ привел примеры Илона Маска и Стива Джобса, которые вдохновляют американскую молодежь, и попросил собеседницу привести подобные примеры из России.